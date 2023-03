El conflicto en Sportivo Peñarol sumó este jueves un capítulo trascendental a 72 horas del debut en el Torneo Federal "A". En la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, el Consejo Federal determinó volver a foja cero y darle la derecha al presidente Oscar Cuevas. Ese ente del fútbol determinó en su resolución que para la contratación de futbolistas "todos los contratos y documentos deben ir firmados por el presidente y secretario y/o sustitutos estatutarios". De esta manera, Cuevas ganó la pulseada ya que con su firma y la de algún otro dirigente -su hijo integra la Comisión- los contratos serán avalados.

La reunión duró varias horas en la sede de calle Viamonte y quien terminó conforme fue el actual presidente. Cuevas insistirá con que su elegido sea Cristian Bove para comandar el plantel en el Federal "A", mientras del otro lado de la dirigencia insistirán con que el DT sea el que ellos habían elegido: Salvador Mónaco. Lo que sí es un hecho es que será el presidente quien tenga la última palabra para el armado del plantel.

"No estamos de acuerdo con la determinación del Consejo Federal. Estamos de acuerdo en sentarnos con Cuevas para el armado del plantel pero de ninguna manera vamos aceptar que sea Bove el técnico, eso sí que no", expresó Javier Guillén, Secretario general del Bohemio.

Es que a pesar de que el Consejo Federal quiso poner un manto de piedad en el conflicto, ninguna de las dos partes quiere aflojar en su postura. Por un lado el plantel de 30 futbolistas que armó Cristian Bove con el aval de Cuevas y por el otro lado el plantel armado por Salvador Mónaco con un plantel conformado por 43 futbolistas (16 de ellos con contratos que finalmente quedaron invalidados) y avalado por la Comisión Directiva opositora a la del presidente. Esa parte de la dirigencia había elevado ya la lista de buena fe a la AFA amparados en el artículo 41del Estatuto de la AFA.

Según el artículo que habla de las funciones del presidente, para la firma de convenios o contratos dice lo siguiente: "En todos los casos, la sola firma del Presidente no será válida si la misma no es refrendada por el Secretario General". En otras palabras, la firma de Cuevas sin la del secretario no le alcanzaba y fue por ese motivo que el miércoles por la tarde cuando Cuevas se presentó en la sede de la Liga Sanjuanina de Fútbol, desde ese ente no le aceptaron la lista de buena fe. Así lo afirmó José Campos (vicepresidente de la LSF) ese mismo miércoles en Radio La Voz. Pero el mandamás de la Liga no se dio por vencido y agotó todas las instancias, llegó al Consejo Federal como también lo hizo Luis Varela, del otro lado de la Comisión.

El Consejo Federal determinó dejar sin efecto los contratos que habían sido elevados a la AFA con la firma de Guillén (secretario) y Luis Varela (prosecretario). De ahora los contratos deberán ir firmados por el presidente y algún integrante de la Comisión. Cuevas lógico que insistirá con que sea el "team Bove" quien debute este domingo ante Ferro y de oponerse algún integrante de la CD, podrá firmar el hijo del presidente, también integrante de la Comisión que lógicamente avalará a su papá.

Con esto quedará por resolver qué pasará con los cerca de 50 futbolistas que hoy se entrenan en planteles separados. Quiénes continuarán y quienes no. Todo un tema que deberán resolver con inmediatez teniendo en cuenta que la lista de buena fe deberá ser presentada hasta las 20 de este viernes. Hasta el momento todo indica que será el plantel de Bove quien mañana viernes a las 22 estará viajando a La Pampa.