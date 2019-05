Bajo control. En la imagen, semitapado por Roglic aparece la marca del malla líder, a su rueda va Nibali y por la izquierda se lo ve a Mollema.

El ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar) amplió ayer su ventaja al frente de la clasificación general del Giro de Italia al término de la 17ma etapa, ganada por el francés Nans Peters (AG2R).



Cuando restan cuatro etapas por disputarse, Carapaz, que ayer cumplió 26 años, mantiene la "maglia" rosa con 1m54s de ventaja tras arañar otros siete segundos a su principal rival, el local Vincenzo Nibali, luego de acelerar en el último kilómetro.



"Después del ataque de Mikel (Landa su compañero de equipo), vi que saltaba (el colombiano Miguel Ángel) López con unos metros y aproveché para seguirle, dejar atrás al resto de rivales y conseguir esa pequeña ventaja que nos puede valer de mucho al final", narró Carapaz al final de la etapa. "Fue un buen día, tanto para Mikel como para mí. Teniendo en cuenta el esfuerzo del Montirolo (anteayer), el cuerpo reaccionó bien y pudimos seguir rascando más segundos", añadió.



Por su parte, el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) comentó que no tuvo una jornada afortunada: "No ha sido un buen día. No pude superar nunca el cansancio acumulado. Estamos en la tercera semana, todos podemos tener algún desfallecimiento. Bajo este punto de vista, limité los daños", cerró.



Nans Peters, que no se había estrenado en el pelotón profesional, concluyó en solitario una larga escapada en esta etapa de 181 kilómetros con final cerca de la frontera austríaca.



Hoy se disputará la 18va etapa, serán 222 kilómetros entre Valdaora-Olang y Santa Maria di Sala, la última con perfil llano de la presente edición de la "corsa rosa".