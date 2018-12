Fue la noticia del lunes en el Mundo Boca. Edwin Cardona no continuará en el club ya que seguirá jugando en el Pachuca mexicano. Y anoche, en plena Nochebuena, el colombiano envió su mensaje de despedida para los hinchas a través de su cuenta de Instagram.

"Quiero darle las gracias a esta gran institución que me acogió durante este tiempo y donde crecí mucho como futbolista y como persona. Me quedo con el cariño de la gente, me quedo con la manera como se vive el fútbol en Boca, es algo indescriptible que se siente cada vez que entré a la Bombonera", escribió Cardona junto a una serie de fotos de distintos momentos suyos en el club.

Además, aseguró que "no puedo ocultar que dejo en este club un pedazo de mi corazón. Dejo grandes amigos y hermanos. Y no es un adiós sino un hasta luego".

Finalmente, a través de las historias de Instagram, Cardona subió una foto de un encuentro con Juan Román Riquelme y un mensaje para él: "Feliz Navidad crack, un honor llevar tu camisa. Abrazo grande".