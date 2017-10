Marca registrada. Carla Álvarez, la dama más galardonada del ciclismo sanjuanino renovó su desafío nacional.

Sanjuanina por elección y adopción, Carla Álvarez es la dama que más medallas ha ganado con la camiseta azul. Compartirá otro Argentino junto a su esposo, Jorge Pí, y lo hará desde una posición distinta a la del año pasado. Llevará a Esperanza su nombre, marca registrada en el ciclismo y también su deseo de sumar más éxitos.



"Tengo dos meses de entrenamiento y me siento con muchas fuerza", explicó quien hasta el año pasado integraba el equipo continental sanluiseño "Las Xirayas". "Que el equipo se haya disuelto es una pena, me permitió disfrutar de mi pasión, corriendo competencias muy lindas", agregó quien en julio de 2016 participó del Giro Rosa, como se nombra al giro italiano para damas.



"Para el torneo del año pasado llegué fundida. No quería más bicicleta y no pude hacer nada, me faltaba explosión", confió.



Si bien es cierto que San Luis le quite el apoyo a su conjunto la afectó, también contó que sirvió para que pudiera recuperarse. "Después del Argentino de pista colgué la bicicleta y ni la miraba. Jorgito (así le dice a su media naranja) me invitaba a que saliéramos a rodar y no quería. Cuando el Pollo (Ernesto Fernández) me invitó al equipo, llevaba un tiempo entrenando y me gustó el reto. Con Maribel (Aguirre), buscaremos lo mejor para la sanjuanina, como lo hicimos siempre", sentenció.