Conseguir la séptima Copa Libertadores es la gran obsesión de Boca, que no quiere dejar librado ningún detalle al azar. Ante la lesión de Esteban Andrada, que lo marginará, al menos, dos meses y medio de los campos de juego, la institución de La Ribera cerró el arribo de Carlos Lampe.

El arquero boliviano de 31 años llegará a préstamo hasta fin de año desde Huachipato de Chile. "Mi virtud siempre fue el juego aéreo, pero en Chile aprendí otras cosas. Acá presionan y juegan muy arriba y me acostumbré a salir jugando siempre. Me siento capacitado para jugar como Guillermo me pida", avisó el futbolista.

"Ahora tengo que demostrar por qué vengo a Boca. Vengo con un rendimiento alto desde 2015. Dejaré la vida por Boca, por este club tan grande", sostuvo el portero de la Selección de Bolivia en diálogo con Sportia, programa que se emite por TyC Sports.

Con el correr de la entrevista, Lampe reconoció su devoción por el Xeneize: "Boca siempre apoya, canta todo el partido, tiene una hinchada inmensa. Me están recibiendo de la mejor manera. Voy con la idea de trabajar duro y luchar por un puesto con Agustín (Rossi). El profe decidirá quién atajará. Hay que tirar todos para el mismo lado. Yo ahora me sumo al objetivo de intentar ganar la Libertadores", esbozó. El '1' será una de las caras nuevas de la institución para enfrentar a Palmeiras en las semifinales.

"Yo veía mucho a Boca, a Córdoba y a Abbondanzieri. Siempre fui hincha de Boca, desde chico. Tengo un polerón firmado cuando fueron a jugar a La Paz en 2003. Me lo firmó el Pato y otros cinco jugadores", confesó.

Para finalizar, Lampe se refirió a los objetivos que tendrá en este nuevo desafío: "Firmar por tres meses es una situación rara, es algo corto, pero yo voy a dar todo para que esos tres meses se conviertan en mucho tiempo. Boca es de esos clubes donde llegás y no te querés ir más, conozco la magnitud de Boca".