Después de estar menos de seis meses en el cargo, Carlos Tevez dejó de ser el entrenador de Rosario Central. Así lo anunció en una conferencia de prensa a la que llamó para este jueves en Arroyo Seco a pesar de tener contrato hasta junio de 2023.

“Voy a dar un paso al costado. Quiero agradecerle a la gente por bancarme. Fue una relación muy, muy buena. No es conveniente para nadie que yo siga. No quiero ser un obstáculo para nadie”, dijo Carlitos.

“Como dije desde los primeros días, yo acá no vengo a hacer política. No es un juego justo, porque yo no soy de la casa. Soy director técnico y quería hacer lo mejor para Central. No iba a permitir que se me meta en un juego que no es normal, ni parejo. Yo vengo a hacerle el bien a Central”, agregó el ex futbolista.

“Cuando quieren poner mi nombre en la política, no lo voy a permitir. No voy a dar nombres. También me parece un proceso serio. Lo más normal es que la gente trabaje con el mercado de pases nuevo. Si gana la oposición o esta dirigencia gana. No puedo armar un equipo en tan poco tiempo. Se hace muy difícil mirar hacia adelante. Las elecciones tenían que hacerlas hace un mes atrás, no tendrían que haber pasado hacia diciembre. Nos agarra a todos en el medio. No sabés con quién hablar. O si la tiran para el año que viene, pasamos tres o cuatro meses con la gente enojada porque no puede votar, yendo a la cancha a putear. No le veo como un futuro, por eso me parece lo mejor, pensando en Central, dar un paso al costado”, analizó Tevez sobre el futuro político del club, detonante de su salida cuando estaba con contrato vigente.

Hay que recordar que el Canalla afronta un proceso eleccionario con muchas listas. Las elecciones fueron confirmadas para el 18 de diciembre próximo y, al día de hoy, son cinco los candidatos a presidente: Ricardo Carloni (actual presidente), Gonzalo Belloso, Juan Cruz Rodríguez, Diego Lavezzi y Mario Moretti encabezan las nóminas.

“No sería justo reunirme con él si me trajo esta dirigencia”, agregó en relación a un llamado que le habría realizo Belloso, uno de los candidatos, invitándolo a juntarse para hablar del futuro sí es el ex jugador el que se transformaría en nuevo presidente.

Tevez dirigió cinco meses al Canalla. Lo hizo durante 24 partidos en los que cosechó una marca de seis triunfos, 11 empates y siete derrotas. Tras un andar irregular en el torneo de la Liga Profesional, su equipo terminó en el puesto 20° del certamen y quedó lejos de clasificarse a una copa internacional. ¿Cómo le fue en el clásico ante Newell’s? Le ganó 1-0 con gol de Alejo Véliz.