El arquero Juan Pablo Carrizo (foto) dijo que entenderá al hincha de River si hoy lo silba cuando lo enfrente con Cerro Porteño. "Si el hincha de River me silba, lo voy a entender. A nadie le gusta que lo silben. Igual yo mañana (por hoy) voy como rival y voy a tratar de eliminarlo. La gente de River que me crucé en estos ocho años me agradeció", expresó Carrizo, quien fue uno de los jugadores partícipes del descenso en 2011.