El domingo 3 de enero en San Juan se jugará una “final” por la clasificación en la Zona A Reválida entre Belgrano, que tiene 10 punto y San Martín, con 11 y dos abajo del líder Barracas Central. Dos de estos tres equipos pasarán de ronda buscando un ascenso en la Primera Nacional.

Ricardo Caruso Lombardi entiende que se juegan mucho, casi todo, en un partido, y advirtió: “Si no me gusta el árbitro para San Juan voy a pedir que lo cambien. No puede ser que San Martín gane siempre sobre lo hora (este domingo lo hizo en Mendoza), y contra Barracas fue empate porque hicieron un pacto de no agresión”.

#PrimeraNacional. Ricardo Caruso Lombardi, DT de #Belgrano, en conferencia de prensa: “se ganó con lo Justo, ayer sufrimos la lesión de casi todo el mediocampo. Ulises (Sánchez) ayudó mucho en la marca y lo coronó con un golazo”. pic.twitter.com/amk1VtEp04 — Juan Manuel Spontón en �� (@jmsponton) December 28, 2020

Apenas finalizado el 2-0 sobre Nueva Chicago, el DT de Belgrano insistió en cargar contra los arbitrajes, y se quejó de seguir suspendido provisoriamente por una expulsión que considera injusta.

Sobre el partido ante Chicago, reconoció que se ganó “con lo justo” y sufriendo de más. “Por las lesiones a último momento perdí casi toda la mitad de la cancha, con jugadores que venían jugando casi de memoria”, argumentó. Y explicó porque ubicó a Joaquín Novillo, quien volvió de la suspensión, como lateral por izquierda.