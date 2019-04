Heroico. Silvio Prieto, único sobreviviente junto a Guirado en el plantel actual, festeja la permanencia junto a Silvio Molina, Juan Sosa, Jorge Chica y Luciano Córdoba. Fue una serie tan trascendental como la que arranca este domingo.

Son rivales archiconocidos. No coinciden en un solo color en sus camisetas, sus escudos tampoco presentan similitudes, pero Sportivo Desamparados y el Deportivo Maipú comparten algo especial: una rivalidad que nació hace 12 años en un duelo tan trascendental como la serie que jugarán desde este domingo. Ambos equipos protagonizarán la llave que por la Tercera Etapa de la Reválida del Federal "A", definirá tras sendos cruces de ida y vuelta quien de los dos avanzará a Cuartos de Final y continuará luchando por el segundo ascenso a la B Nacional.



El choque entre el Cruzado mendocino y el Víbora sanjuanino será tan trascendente como el que protagonizaron hace casi 12 años atrás cuando se midieron en la Promoción del Argentino A. El 2006 había sido perfecto para Desamparados que de la mano de Mauricio Magistretti salió campeón del Apertura, pero en el Clausura las cosas no le salieron bien y vino lo peor. La denuncia conjunta de Juventud Unida de San Luis e Independiente Rivadavia de Mendoza, acusando a Sportivo de arreglar el empate 0-0 con San Martín de Mendoza tuvo eco en AFA: Desamparados sufrió una polémica quita de puntos, fue despojado de la final por el ascenso (lugar que ocupó la Lepra mendocina y luego ascendió) y debió jugar por la permanencia debido a su mala campaña. El rival fue Maipú, equipo del Argentino "B" que venía de perder la final por el ascenso directo ante Libertad de Sunchales. El partido de ida se jugó en Mendoza en donde igualaron 0 a 0, la definición se dio en San Juan. En una fría jornada el clima fue raro, en las tribunas los hinchas exhibieron banderas dirigidas a la Lepra y a la AFA, mientras que dentro del campo de juego hubo empate 2 a 2: Marcelo Larrondo y Silvio Prieto -el único sobreviviente en el actual plantel-, marcaron para Sportivo mientras que Matías Declaux y Lucas Martínez lo hicieron para el "Cruzado". El doble empate benefició al equipo de la categoría superior, por eso el Víbora logró mantener la categoría, mientras que Maipú se quedó sin el ascenso, algo que logró una temporada después.



Si bien después de eso hubo 21 encuentros hasta la actualidad, ese cruce del 2007 los marcó a fuego. Ahora la historia es otra, ambos dejarán la vida por continuar en carrera y seguir alimentando la ilusión por el ascenso. Maipú viene de eliminar al duro Camioneros clasificando en los penales después de haber igualado en los dos encuentros; Sportivo, en tanto, quiere seguir batallando como lo hizo ante Boca Unidos y quiere dar un paso más ante un rival tan conocido que parecen hermanos, pero no de sangre.

El último. Esta temporada se enfrentaron tres veces: con dos triunfos para Maipú y uno solo para Sportivo: fue en febrero en la primera fecha.

Sportivo se entrena por la mañana

Desamparados continúa preparandose para el choque del domingo a las 16 en cancha del Deportivo Maipú. Ayer, el plantel que conduce Víctor Andrada tuvo una jornada con entrenamientos físicos y fútbol reducido realizados en la Escuelita de Fútbol. La práctica comenzó con trabajos físicos con el Profe Adrián Carrion y luego continuó con fútbol reducido a cargo de Víctor Hugo Andrada. Quien entrenó diferenciado fue Gabriel Díaz, debido a que el jueves pasado tuvo un ruptura fibrilar y sería baja para el partido del domingo ante Maipú. En ese entrenamiento en el que Díaz sufrió la lesión fue reemplazado por Carlos Rojas, quien jugó el partido por el torneo local ante Del Bono y mostró buen funcionamiento, por lo tanto de no llegar el central, el sanjuanino se posiciona para ser titular ante el Botellero. Sportivo se entrenará hoy por la mañana, nuevamente en la cancha auxiliar, recién mañana Andrada realizará la práctica formal de fútbol.

HISTORIAL

23 Maipú aventaja en el historial con 10 victorias, Sportivo tiene 6, el último en febrero de este año, y los restantes son 7 empates.

Entonado

Deportivo Maipú viene de eliminar a Camioneros, equipo que conduce Pablo Moyano, hijo del reconocido dirigente sindical Hugo Moyano. Fue empate primero en la ida en Buenos Aires y después en el estadio "Omar Higinio Sperdutti" tampoco se sacaron diferencias y por eso hubo penales: allí se lució Damián Tello, el joven arquero surgido en Maipú que esta temporada encontró su lugar en el equipo de Carlos Sperdutti, se lució atajando penales que le dieron la clasificación al Cruzado. El "Cruzado" viene de disputar un amistoso ante La Consulta de la Liga de San Carlos, lo hizo con la siguiente formación: Damián Tello en el arco; Alexis Viscarra, Emanuel Martínez Schmith (ex Sportivo), Julio Villarino y Mauro Visaguirre en la defensa; Gaspar Cuello, Sergio Sánchez, Luis Daher y Álvaro Veliez en el mediocampo, mientras que Nicolás Aguirre y Jesús Vera fueron los delanteros.