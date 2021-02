Más de cinco meses de preparacion en los Estados Unidos y acostumbrado a tener que lidiar con circunstancias contrarias a sus intereses, el invicto boxeador argentino Brian Castaño (19-0-1, 13KO), no se "traga" el favoritismo que le otorgan las apuestas (3-1) con respecto al brasileño Patrick Teixeira (31-1-0, 22KO) y en una nota al diario La Nación, publicada ayer, confió que lo sostiene el "sueño" de volver a ser campeón mundial: "Fui campeón y tuve que dejar de serlo por intereses económicos y deportivos. Encima en un escritorio. Eso dolió y quiero sacarme esa espina para aspirar a peleas grandes. Cuando uno tiene el título las posibilidades llegan más fácil. Esa es inyección de fortaleza para entrenar tan lejos de casa", afirmó el púgil de Isidro Casanovas.

Muy ubicado en su situación, "El Boxi", apodo con el que se lo conoce en el barrio, explicó: "No me gusta decir que me juego la vida, pero esta pelea la tomo como un punto de inflexión en mi carrera y mis aspiraciones. Ganando se abrirá, definitivamente, la puerta a las grandes ligas. En cambio, si pierdo tendré que reinventarme como boxeador con las condiciones que la industria imponga. Este negocio no sabe de grises. Le servís o no le servís. Estás para ser primera línea o para ser un probador de figuras".

Castaño, que se encuentra entrenado para pelear 30 rounds, combatió por última vez el 2 de noviembre de 2019: batió por KOT 5 al africano Willie Omotoso.

Ambos se conocen, porque el brasileño fue sparring del argentino hace un par de años y su duelo sudamericano, fue promocionado con imágenes de Maradona y Pelé. El choque entre Castaño y Teixeira será el semifondo de la pelea entre el estadounidense Joseph Díaz y el ruso Shavkatdzhon Rakhimov, por el Título Mundial Súper Pluma de la FIB.

La velada será en el Fantasy Spring Casino de Indio y llegará a la Argentina por la señal de DAZN, sistema de Tv pago.