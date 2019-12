Brian venció el pasado 2 de noviembre al camerunés Wale Omotoso y saltó al tercer lugar del ranking de la OMB que lo ha declarado challenger oficial.

El invicto excampeón mundial de boxeo Brian Castaño (16-0-1, 12KO) que renunciara al título superwelter AMB, en julio pasado, ha sido designado retador oficial del campeón superwelter, el brasileño Patrick Teixeira (31-1-0, 22KO). El "Boxi" como se conoce al gladiador bonaerense tendría su oportunidad antes de los seis meses próximos, tiempo que fijó la entidad para que se pongan de acuerdo quienes manejan sus campañas.



Dicha noticia surgió en la Convención de la Organización Mundial de Boxeo que culminó el domingo en Tokio, Japón. Teixeira venció por decisión unánime al dominicano Carlos Adames en pelea por el título interino, no fue por el cetro vacante por una mera formalidad: el mexicano Jaime Munguía, que ya renunció a la corona, no había enviado la carta oficial de la vacancia que era un secreto a voces. Por lo que Teixeira, cumplida la formalidad, fue declarado campeón absoluto.



"El título interino obedece a que el Team Munguia nos informó que el campeón sube a las 160, pero al día 30 de noviembre no habíamos recibido comunicación oficial (por escrito) sobre la renuncia. Nosotros no promovemos proliferación de títulos y los interinos son la excepción", explicó el portorriqueño Francisco "Paco" Valcarcel, presidente de la OMB.



La pelea entre Adames y Teixeira fue entre el 1 y 2 del ranking. Castaño, que estaba ubicado en el tercer escalón del ranking, saltó a la posición número 1 como retador obligatorio. Teixeira tiene más peleas que Castaño, pero ante rivales de menor jerarquía.