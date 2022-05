El lugar es Carson, California, Estados Unidos, pero podría ser el Quinto Cuartel, como dice la canción que escribió Buenaventura Luna. El texto del poeta sanjuanino dice que "el acero de dos dagas hizo chispas encender". Esta noche en el ring montado en el Dignity Health Sports Park no habrá cuchillos, pero serán cuatro guantes los que enciendan los corazones de los aficionados al boxeo, porque pasadas las 00.00 de mañana, el argentino Brian Castaño, campeón mundial superwelter de la OMB (Organización Mundial de Boxeo) se medirá en pelea revancha con el estadounidense Jermelle Charlo, monarca de la AMB (Asociacioin Mundial de Boxeo), del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) y la FIB (Federación Internacional de Boxeo). La primera pelea terminó en un empate polémico y discutido que despojó al bonaerense, de 31 años, de una victoria clara conseguida durante el transcurso de 12 rounds intensos, y por momentos de alto voltaje emotivo.

La letra redactada por Buenaventura, continua: "ardieron dos corazones...". Y eso es lo que ocurrirá esta noche en el condado de Los Ángeles donde se respira boxeo en cada centímetro de sus calles, porque es el lugar elegido por muchos campeones ecuménicos para residir y sacar lonjas a sus físicos para los combates programados.

Castaño (17-0-2, 12KOs) no es un noqueador de una sola mano. Algo que puede lograr Charlo (34-1-1, 18KOs). Algo de eso se vio en su primer choque, realizado el pasado 17 de julio en San Antonio Texas. En ese match, el argentino ganó claramente siete asaltos, el estadounidense tres, y los dos de apreciación DIARIO DE CUYO se los otorgó al local, nada más que por esa condición y no porque haya sido netamente superior. Hechos los números el fallo favoreció a Castaño 115-113. Las tarjetas de la pelea fueron: 114-113 para Castaño (el norteamericano Steve Weisfeld le dio perdido por 2 puntos el 10mo round que domino Charlo sin provocar caída); el otro estadounidense, Tim Cheatham 114-114 y la otra, indignante, del puertorriqueño Nelson Vázquez 117-111 para Charlo.

Televisan ESPN (21.00) y TyC Sports (23.00). La pelea empezará pasadas las 24.

¿Qué puede ocurrir esta noche?, si uno mira entrelíneas los pesos de ambos, Castaño (69,740) y Charlo (69,290), puede observarse que el teóricamente más pesado por estar en su categoría natural, Charlo, se preparó para estar más rápido. Y que el más bajo y con físico de una categoría inferior, Castaño, se entrenó para estar más fuerte.

El "Boxi" deberá imponer un ritmo frenético para desarmar al norteamericano que tiene una técnica de golpe y una potencia tremenda, pero que no sabe retroceder. Para ello será el argentino el que arriesgue más, entrando en la media y corta distancia, para descargar golpes.

Buenventura escribió: "... uno de los dos sobraba y le tocó morir a él, las aguas corrieron rojas allá en el Quinto Cuartel...". Parafraseando la canción del poeta huaqueño, en Carson hay lugar para uno solo. No corre agua, pero la lona recibirá la sangre de dos gladiadores que van por la gloria, que, esquiva, es para uno.

Árbitro y jueces estadounidenses

Luego de la controversial decisión del primer combate, se realizó un exhaustivo análisis para elegir las autoridades del combate de esta noche.

El árbitro será el californiano Jerry Cantu. Los jueces serán Glenn Feldman (de Connecticut), David Sutherland (de Oklahoma), y Zachary Young (de California).

En cuanto a los supervisores, el único dado a conocer hasta ahora es el de la FIB, el estadounidense Levi Martínez. Anoche, al cierre de esta edición no se conocían los nombres de los designados por los otros tres organismos que fiscalizarán la contienda a 12 asaltos por la unificación superwelter..

De los cuatro oficiales de ring, sólo uno estuvo en algún combate de Castaño. Zachary Young fue designado para la pelea ante Teixeira, el 21 de febrero de 2021, la noche en que Brian lo destronó en fallo unánime en Indio, California. Su tarjeta fue de 117-111 para el boxeador matancero, nacido y residente en Isidro Casanova.

Golpe a golpe

BRIAN CASTAÑO - Campeón OMB

"Aprendí que no puedo dejar el resultado en manos de los jueces. Necesito demostrar que soy el boxeador superior sin dejar margen de duda. Que Charlo diga que me va a noquear no me importa. Salgamos al ring y veamos si él es capaz de resistir mis golpes 12 rounds".

JERMELL CHARLO - Campeón CMB, AMB y FIB

"Yo noqueo a la gente. Eso es lo que hago y por lo que soy reconocido. Por mi pegada y por mi velocidad. Eso es lo que haré. Soy más rápido y más fuerte que ese tipo. Él tiene apenas 18 peleas en su haber, y todos verán lo que sucederá mañana en el ring".