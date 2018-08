Oportunidad. En la práctica del Bicentenario, Coyette arrancó con Castillejos como socio de Bravo en el ataque y después probó con Palacios Alvarenga. Hoy se define.

Ya ante Tigre hubo un pequeño anticipo. Fueron 23 minutos de juego para buscar en ese momento la igualdad. No pasó de ser un dato estadístico más porque el martes, Walter Coyette volvió a insistir con la presencia de Gonzalo Castillejos como titular en el arranque y ayer, en el Bicentenario, probó nuevamente con el ex Rosario Central y Argentinos Juniors como compañero en la ofensiva de Martín Bravo. No hubo confirmación del técnico de San Martín ni mucho menos, pero pese a que luego colocó a Pablo Palacios Alvarenga como delantero central, hoy quedaría definido que Castillejos tenga su bautismo como titular ante Huracán, mañana a las 21 por la cuarta fecha de la Superliga de AFA. Esa sería al menos la única modificación en el esquema verdinegro respecto del equipo que empató con Tigre el sábado pasado. Ya que el resto sería igual, sabiendo que la decisión de esperar al uruguayo Gianni Rodríguez para el partido contra River parece estar ya tomada.



Castillejos comenzó como número puesto en la pretemporada e incluso jugó de titular contra Brown de Adrogué por la Copa Argentina, pero el sábado 28 de julio pasado cuando San Martín enfrentó a Independiente Rivadavia de Mendoza perdió la plaza ante la enorme producción de Palacios Alvarenga que convirtió tres de los cuatro goles de ese amistoso. Desde ahí el paraguayo fue titular y jugó contra Belgrano, Patronato y Tigre. Ahora, Coyette decidió cambiar y Castillejos parece ser el nombre.



Hoy, San Martín completará su preparación para el partido de mañana con el último entrenamiento matutino. De no mediar imprevistos, la formación inicial sería con Ardente en el arco; Goitía, Juan Rodríguez, Erpen y Federico Milo en la defensa; Franco Cristaldo, Marcos Gelabert, Claudio Mosca y Nazareno Solis en el mediocampo; Martín Bravo y Castillejos o Palacios Alvarenga en el ataque. Si no ingresara Castillejos, el técnico podría repetir por primera vez en el torneo una formación ya que en los tres juegos anteriores no existió esa posibilidad por las lesiones que asolaron el plantel verdinegro. El buen comienzo con invicto incluido fortaleció las expectativas generadas en Concepción donde la pelea por la permanencia no dará treguas en toda la temporada.





Comienza la venta de entradas



Luego del prometedor comienzo de torneo para San Martín y de cara al partido contra Huracán, hoy desde las 10 y hasta las 20 y el viernes desde las 10 hasta el inicio del partido se podrán adquirir los tickets para el partido ante El Globito. Por ser el mes del niño, los menores de 11 años ingresarán gratis acompañados de un mayor. La grilla de precios es la siguiente: Popular, 200 pesos; Plateas Este y Oeste, 400; Platea Oeste Alta, 600; Damas y Jubilados, 100 pesos.



En tanto que sigue la campaña de captación de Socios, ofreciendo tres categorías: Activo, Pleno, Protector, variando entre 250 pesos, 500 y 600 pesos según la categoría.