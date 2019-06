Destacado. Juan Pablo Castro tuvo un gran torneo y como capitán de Los Pumitas lideró al equipo hasta semifinales. Su talento y experiencia fueron claves para el seleccionado argentino.



"La verdad, esto es un logro de todo el equipo, que tuvo un gran torneo también", dijo el sanjuanino Juan Pablo Castro tras ser elegido como el jugador más destacado del Mundial de Rugby M20, en el que el seleccionado argentino quedó en el cuarto lugar. La humildad de la respuesta del capitán de Los Pumitas habló a la claras de su personalidad más allá de convertirse ayer en el más votado al World Rugby Breaktroough Player, una nominación que estableció la entidad madre del rugby mundial en las redes sociales y cuyo resultado se conoció al culminar el certamen que se desarrolló en Rosario y Santa Fe. El campeón, en tanto, fue Francia que en la final venció a Australia por 24 a 23.

De esta manera, Castro siguió haciendo historia para el rugby sanjuanino, ya que además de haber disputado su tercer Mundial consecutivo, fue el capitán de Los Pumitas y ahora fue elegido el jugador más destacado.

El sanjuanino ayer no pudo disputar el partido por el tercer puesto por una lesión; y Argentina fue derrotado por Sudáfrica por 41 a 16. El equipo albiceleste cumplió una gran labor en el certamen pero ayer no pudo imponer su juego ante un rival muy eficaz. De esta manera, Los Pumitas no lograron igualar su mejor actuación en Mundiales Juveniles, ya que en 2016 había sido tercero.

"Es difícil analizar este resultado a poco de terminar el partido porque podríamos haber quedado un poco más arriba. El rugby de Argentina está en crecimiento", apuntó Tito.

Este fue el último certamen de Castro en Los Pumitas, pues para el próximo excederá la edad. Su futuro probablemente incluirá convocatorias a selecciones superiores, mientras tanto volverá a su querido San Juan RC.

Brumbies, el rival

Brumbies, de Australia, se clasificó para jugar una de las semifinales del Súper Rugby ante la franquicia argentina de Jaguares al vencer ayer a Sharks, de Sudáfrica, por 38 a 13. Jaguares, que eliminó a Chiefs, y Brumbies se enfrentarán el viernes próximo en Vélez, desde las 20,05.