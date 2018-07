En ganador. Así se mostró el representativo de Jáchal, que ayer le ganó cómodo a su similar de Albardón Angaco. Fue el partido de ida y se jugó en el departamento norteño. La semana que viene la revancha en Albardón.

La selección de fútbol femenina de Jáchal, que en la oportunidad fueron representadas por el equipo completo de Racing de ese departamento, logró una cómoda victoria sobre su similar de la Liga Albardón Angaco.



En el partido de ida por la serie eliminatoria, Jáchal derrotó a Albardón Angaco por 4-0, todo esto por el Torneo Nacional que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



El partido se jugó en la cancha de Racing de Jáchal y contó con una nutrida concurrencia. El choque revancha se disputará el próximo fin de semana en una cancha a designar de Albardón, pero la diferencia que sacaron las jachalleras será difícil de dar vuelta.



Ayer, el partido arrancó con neto dominio de las locales, que ya a los 8 minutos de juego ganaban 2 a 0. Ambos tantos fueron conseguidos por Yanela Pérez, uno de ellos tras un espléndido tiro libre.



La visita no reaccionó y el representativo local se hizo más efectivo todavía, atacando con distintas variantes que luego le dieron más satisfacciones.



Viviana Atampiz fue la otra goleadora jachallera, ya que marcó los dos goles restantes para su selección, uno de ellos de penal.



Con ese tablero (4 a 0) terminó el primer tiempo, que reflejó el amplio dominio de las locales. Inclusive por la efectividad demostrada en los últimos metros. Y el desconcierto que sufrieron las chicas del equipo visitante.



En el complemento las características del partido no variaron. La selección de Jáchal siguió mostrando seguridad en el fondo con las defensoras Dalma Villafañe y Belén Giménez. Además la tremenda movilidad en la zona de los medios con Nadia García. Y los contragolpes veloces y profundos con Anyi Godoy y Viviana Atampiz.



Albardón Angaco mostró entusiasmo y vergüenza deportiva pero quedó en claro que Jáchal es un equipo más experimentado y superior. Por todo eso, la victoria norteña resultó completamente justa.



El próximo sábado, en la revancha en tierras albardoneras, las locales intentarán dar vuelta la torta pero no les será nada sencillo.



En lo que respecta al Sub-15, en cancha de Sportivo Desamparados el seleccionado sanjuanino femenino goleó por 14 a 0 a las chicas de Calingasta.