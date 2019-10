Cattapan sacó a relucir su coraje para imponerse entre los jóvenes (arriba).

En una demostración de capacidad, coraje y hambre de gloria, el ciclista sanjuanino Facundo Cattapan se consagró ayer campeón argentino de vueltas puntuables para categoría sub23.



El joven deportista que pertenece al equipo continental de la Municipalidad de Rawson demostró toda su categoría superando en la pelea mano a mano al sanluiseño Emiliano Fernández, quien participó durante la mayor parte de la temporada de pista mendocina y estaba más adaptado al duro velódromo "Ernesto Contreras".



La tarea de Facundo fue de menor a mayor. Promediando la prueba (90 giros con 15 embalajes) logró sacar un giro de ventaja -junto al puntano- y de allí en más la competencia fue entre ellos. Fernández contaba con más compañeros, pero Cattapan, apoyado por Kevin Castro se las ingenió para contrarrestar las marcas y, sin ser un embalador nato, meter puñaladas al corazón en cada embalaje.



También en sub23 llegó ayer otra medalla para la sanjuanina. Santiago Sánchez fue tercero en la Persecución y compartió el podio con el porteño Tomás Connte que sumó doble oro por ganar también entre los elite. Rubén Ramos, cuarto fue el mejor de los mayores.



Por su parte Maribel Aguirre no pudo revalidar el título nacional en la persecución. Habiendo marcado el mejor tiempo en las tandas clasificatorias no pudo mantener su ritmo en la final donde fue superada por la marplatense Antonella Leonardi. Luego, en las puntuables, la ciclista rawsina no estuvo en la fuga "buena", corrió siempre de atrás y no tuvo opciones de pelear directamente por alguna de las medallas.

