La llegada de Edinson Cavani revolucionó al fútbol argentino. El histórico goleador de la selección de Uruguay, y que dejó su huella en clubes de Europa como el Napoli o PSG, desembarcó en su país natal tras su viaje desde Valencia luego de rescindir su contrato con el club Ché para ser presentado como nuevo refuerzo de Boca Juniors.

“Feliz, feliz por muchos motivos. Feliz de llegar a un club como ese, feliz de acercarme a casa, son muchos años fuera. Hay muchos motivos para estar feliz”, fueron las primeras palabras que dijo el delantero en el aeropuerto de Montevideo.

Al ser consultado sobre el significado de cumplir el sueño de jugar con la camiseta azul y oro, Cavani dejó una contundente frase. “Boca es el más grande de Sudamérica y del mundo. Llegar a un club como este, siempre te motiva para cualquier futbolista”, dijo el atacante charrúa.

“La circunstancias de la vida y el fútbol me iban llevando por distintos caminos. Siempre había un contacto y una posibilidad de poder volver. Gracias a Román que estuvo presente en varios contactos. Para acercarse a casa también se toma la decisión de venir a Boca”, agregó en relación a su desembarco al Xeneize y las gestiones que hizo el vicepresidente primero e ídolo histórico del club para su llegada al club.

Cavani, que viene de anotar siete goles en 28 presentaciones con la camiseta del Valencia, dio detalles del por qué eligió volver a Sudamérica para seguir con su carrera. “Son muchos años, muchos kilómetros de lo va de mi vida. Volverme siempre te viene a la cabeza muchas cosas, pero sinceramente estoy feliz de volver. Yo el proceso de volver lo venía haciendo hace un tiempo. No por cuestiones físicas o deportivas, sino por cosas sentimentales de uno. Algún día iba a llegar el momento de acercarse a casa”.

Tras la confirmación del pase, Boca confirmó que la número 10 que quedó vacante frente a la salida del paraguayo Óscar Romero, será utilizada por El Matador. ¿Cuál fue sensación ante la decisión de ponerse una casaca icónica para la historia xeneize? “Quiero llevar la 10 de Boca a lo más alto. Va a ser lindo jugar con esa camiseta que usaron los ídolos del club”.

“El número no me va a hacer jugar más o jugar menos, eso siempre lo tuve claro. La gente lo adora por una cuestión de ídolos y me da la responsabilidad a mí de cuidarla”, agregó.

Hay que recordar que, más allá de lo que será la presentación oficial en la Bombonera, que abrirá sus puertas para que los socios y socias de la institución puedan recibir al uruguayo, el próximo miércoles el Xeneize visitará a Nacional en el Parque Central por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el gran objetivo del equipo en el 2023.

¿Jorge Almirón lo podrá tener en consideración para el duelo ante el histórico conjunto uruguayo? “Eso lo veremos, lo iremos viendo con la gente del club. Esas son preguntas muy rápidas que no son fáciles de responder, pero ahí estaremos con ganas de correr atrás de la pelota y conocer a los compañeros”, explicó.

En relación a la Libertadores, Cavani confirmó que fue una de las razones para considerar su vuelta al continente. “Son motivos que empiezan a entrar cuando uno quiere pegar la vuelta. Ese es uno de los motivos también, siempre la quise jugar y poder estar. Esperemos que podamos dar lo mejor”.

Por último, sobre su estado físico, Edi confirmó que viene de completar el trabajo previo al comienzo de la temporada con su ex equipo en España. “Inicié y la terminé. Hubo cambios al final de la pretemporada y las cosas empezaron a cambiar por estos lados. Entrenando a full, quizás con un poco menos de fútbol pero sí con unos cuantos días atrás de trabajo y motivación”.