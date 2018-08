"Para un kayakista, entrenar en una ola como la Nile Special en el río Jinja es como subir el Everest para un andinista", graficó Maximiliano Montoya. El palista sanjuanino, top 20 del ranking mundial de kayak, está entrenando en Uganda de cara al Mundial de España 2019. Se trata de toda una aventura exótica y que tiene su explicación: allí se encuentra uno de los ríos de mayor complejidad en el mundo para el kayak, con olas tan únicas como peligrosas.



"El río de Jinja es de clase 5 con rápidos 6 y con cascada, es decir, con el máximo de complejidad. Hay olas de diferentes niveles y eso me permite hacer free style. En San Juan tenemos muy buenos lugares, pero cuando vas a competir afuera las olas son más grandes y por eso necesitaba entrenar ese aspecto. El Mundial del año próximo tendrá olas parecidas a las de Uganda", le explicó el palista a DIARIO DE CUYO. Y aportó otro dato clave: "Este será el último año de la Nile Special porque van a construir un dique, así que era ahora o nunca".

Montoya volverá para encarar el selectivo y el Argentino de Free Style.

Montoya se desplaza al río solo o en grupo, pero la particularidad es que una vez que llega se encuentra con palistas de todo el mundo, de ahí que se va nutriendo de técnicas y perfeccionando movimientos.



Entrena casi todos los días y al río ya le tomó la mano. "Es tan difícil, tan exigente, que las primeras veces terminaba de entrenar y no podía moverme de los dolores musculares, y eso que venía de una buena pretemporada y de haber competido en Europa. Pero ya me adapté y he llegado a practicar 6 horas seguidas con algunos nuevos trucos", detalló. En ese río hay cocodrilos e hipopótamos, aunque hasta ahora no tuvo ningún incidente.

Para llegar al lugar de entrenamientos, que está a un par de horas de la ciudad, Maximiliano es llevado en camioneta y cuando no tiene movilidad, se sube a unas motos que son como transportes públicos improvisados, que cargan pasajero y kayaks a la vez. "Ahora estoy muy bien, aunque al principio tenía un poco de miedo. No sabía qué comer, si podía tomar agua, si podía saludar a los niños que salen al encuentro y piden caminar de la mano. Compro agua envasada, todo lo que como lo hiervo antes, ya pude enseñar kayak a chicos de una escuela y para costear gastos doy cursos a turistas o algunos ugandeses", contó Maxi.



Antes de viajar tomó la precaución de vacunarse y por las noches extrema los cuidados. "Sobres las 7 de la tarde empiezan a salir los mosquitos de la malaria, así que me pongo repelente y duermo con una tela mosquitera que envuelve la cama. Y con el agua, pese a los miedos, no he tenido grandes problemas porque en los entrenamientos me ha entrado agua por la nariz o la boca. Hasta ahora todo es una experiencia fantástica", dijo.

Los días en Uganda

Ideal. El río en el que entrena Montoya tiene un nivel de complejidad que lo hace ideal para entrenar para hacer estilo libre.

Como sea. A veces, para ir a entrenar, Maxi contrata un servicio de motociclistas, que lo llevan a él, a sus amigos y a los kayaks.