Pura pasión. En Centenario Olímpico todo pasa por los sentimientos y en el Fortín del Norte se preparan para buscar el regreso a Primera tras 14 años con una base netamente chimbera.

Nadie cobra, no hay premios especiales. La gran recompensa es ver el verde y blanco de la camiseta de Centenario Olímpico en lo más alto. Con eso, basta y sobra. Es que la historia de uno de los finalistas del Torneo de la Primera B de la Liga Sanjuanina está marcada por el más auténtico amor por la camiseta, porque en el Fortín del Norte se juega por eso y con eso, aspiran a regresar a la máxima categoría del fútbol de San Juan tras aquella experiencia de 2007-2008. El gran desafío es contra Juventud Zondina y en el Bicentenario pero en el medio, antes hay una historia de amor por la camiseta que el propio entrenador Néstor Martín la vive y cuenta con el plus de haber sido jugador en aquel plantel que ascendió en 2007 y que luego jugó en Primera A para hoy ser el comandante de los sueños de todos los pibes del Fortín. "Esto es puro amor por la camiseta. Acá, nadie cobra. No hay premios y eso ha ayudado a forjar un gran grupo humano que disfruta de una comida post-partidos como el gran premio para lo que hacen en cada fecha. Jesús Vega y Pablo Peralta son los dos referentes de Centenario en esta temporada, los dos están cerca de los 30 años, y el resto son chicos de Chimbas, que van de los 18 a los 25. Ese es el capital que tiene este club y que nos hace sentir orgullosos en cada partido. Ahora estamos a un paso y queremos volver a poner a Centenario en Primera como pasó en aquella final contra Aberastain en cancha de Unión. Ahora, todo es un sueño porque definiremos en el Bicentenario con todo lo que implica para cualquier futbolista", se entusiasma Martín.

Centenario Olímpico terminó primero en la Zona A y en Cuarta División también es finalista, algo que llena de orgullo al entrenador chimbero: "Estamos redondeando un año más que productivo porque se pudo llegar a las dos finales. Eso demuestra que tenemos futuro y que es el camino para poder crecer como institución pero soñamos con ser de Primera y vamos a dejar todo".

El rival en la definición de mañana será Juventud Zondina, uno de los que marcó el camino en toda la temporada y Martín lo respeta: "Es uno de los rivales más completos de toda la categoría. Tiene todo, lo respetamos pero sabemos que Centenario puede darle pelea con sus argumentos. Es el partido que todos soñamos y en esos 90 minutos no podemos guardarnos nada. El amor por la camiseta debe ser nuestro plus y vamos a buscar el ascenso con nuestras cualidades".



Cena previa

Centenario Olímpico no concentrará en la previa de la gran final de mañana en el Bicentenario pero si habrá una cena de carbohidratos en el Sindicato de la Televisión donde asistirán viejas glorias del Fortín para compartir con los planteles de Primera y Cuarta.