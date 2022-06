Rosario Central, con el debut de Carlos Tevez como técnico, perdió 1-0 con Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la quinta fecha de la Liga Profesional 2022 de fútbol, en partido que se disputó en el Estadio Gigante de Arroyito. Ramón Sosa, a los 33 minutos del segundo tiempo, marcó el único gol del partido. Con este resultado, los dirigidos por Néstor Gorosito llegaron a los 11 puntos y pelean en los puestos de vanguardia del certamen. El primer tiempo salió con un juego disputado, especialmente en la mitad de la cancha. Eso sí, los dos equipos tuvieron chances de gol. Rosario Central tuvo la primera jugada clara a los cinco minutos: Walter Montoya envió un córner desde la izquierda que Lucas Gamba cabeceó, anticipando al arquero Rodrigo Rey. Su tiro se fue desviado.

Después de esa jugada, Gimnasia se acomodó mejor en el campo de juego y con Brahian Alemán como conductor incomodó a la defensa del Canalla. Ramón Sosa tuvo dos oportunidades de abrir el marcador pero en ambas falló: en la primera partió en posición adelantada y en la segunda definió por encima del travesaño. No se sacaron diferencias y se fueron 0-0 al descanso.

El complemento se desarrolló de la misma manera, con Central atacando por ambas bandas y Gimnasia esperando en su campo para salir rápido de contraataque. El Canalla tuvo su chance más clara de gol a los 17’: tras un centro enviado desde la derecha, Facundo Buonanotte apareció sin marca dentro del área, pero su remate fue débil y contenido sin problemas por Rey.

Cuando parecía que el partido iba a terminar en empate, Brahian Alemán metió un tremendo pase para Ramón Sosa, quien controló la pelota con el muslo derecho y remató cruzado para poner el 1-0 en favor de Gimnasia a los 33 que derrumbó al Central de Tevez, que nunca pudo volver a meterse en el encuentro.

La planilla, el recibimiento y el final entre aplausos con silbidos

Carlos Tevez tuvo su noche de rentrée en Rosario. Y se dio de todo: la polémica planilla, el recibimiento y el final entre aplausos con silbidos. Se barajó la opción que Carlitos Tevez no firmara en la planilla porque no tenía el título de técnico. Pero no pasó nada de eso y el Apache estuvo en el banco de suplentes como DT oficial porque consiguió su título luego de cursar por dos años para ello.

El recibimiento fue notable. Desde los cuatro costados del Gigante de Arroyito partieron aplausos y cánticos. Carlitos, ya en el complemento, realizó sus primeras dos variantes: sacó a Gamba e Infantino y metió a Buonanotte y el ex San Martín de San Juan Michael Covea. El gol de Gimnasia llevó desilusión a la hinchada local, que terminó despidiendo al equipo entre una mezcla de aplausos con silbidos.