Alegría total. Tobio ya metió el cabezazo goleador y sale a festejar con todo con sus compañeros. Central se dio el gusto y frenó a los santafesinos de Unión.

Rosario, Télam



Rosario Central se impuso como local por 1-0 sobre Unión de Santa Fe, que aspiraba a una victoria para transformarse en escolta del líder Boca. El gol fue convertido por el defensor Fernando Tobio, de cabeza, a los 8" del primer tiempo.



Unión, entonado por su anterior victoria sobre Racing, avisó al minuto con una buena habilitación de Martínez a Zabala por la derecha, pero su centro atrás fue salvado justo por Paulo Ferrari, en un gran cierre.



Central respondió a los 3m. con una buena entrega de Carrizo a Maxi Lovera por la izquierda, pero su centro a Zampedri terminó en un córner.



Hasta que a los 8", el "Colorado" Leonardo Gil mandó un buen córner desde la derecha, con pierna cambiada, y Tobio apareció solo en el primer palo para cabecearla y meterla en el segundo, abajo.



Central jugó mejor cuando la pelota pasó por los pies del habilidoso volante derecho Andrés Lioi o del movedizo delantero Lovera, pero casi no volvió a llegar con peligro.



El partido entró en un terreno peligroso porque se dio la pierna fuerte. A los 42" Central se quedó con diez por una fuerte falta de Maxi González sobre Rodrigo Gómez.



El partido fue otro en el complemento porque por momentos Unión monopolizó la pelota, pero casi no generó llegadas claras, al extremo que sus únicas aproximaciones con peligro fueron un tiro libre de Rodrigo Gómez, que Jeremías Ledesma atajó en dos tiempos a los 30m. y un derechazo apenas desviado de Zabala, que el arquero "canalla" tenía controlado, a los 41m.



En lo que quedó Central se agrupó y se defendió con inteligencia para quedarse con justicia con esos tres puntos que realmente le vienen muy bien para sus intenciones de ir subiendo.

Se pegó más de lo que se jugó

Duro. Así fue todo el partido entre Canallas y Unión.

El partido prometía más fútbol. Pero en realidad se pegó más de lo que se jugó. El choque entre rosarinos y santafesinos estuvo siempre cortado y el árbitro trabajó demasiado tratando de bajar los ánimos. Se dieron muchos amonestados (7 en total), lesionados, y acciones desleales que ensuciaron los noventa minutos.



El local Central no se incomodó. Y Unión tampoco porque en realidad fue a marcar sin dar ventajas para que el local no se hiciera protagonista de la pelota. El tatengue no pudo imponer el fútbol mostrado en la Superliga y se metió en un terreno que también lo terminó sacando de partido. Para colmo, Cabezas le entró duro a Gamba y dejó a Unión sin el delantero a los 25" de la primera parte. Y sobre el final de los primeros 45", Tello no dudó en expulsar a Maxi González, quien teniendo amarilla le fue con los dos pies para adelante a Zabala.