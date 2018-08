Goleador. El uruguayo Washington Camacho abrió el camino del triunfo en Rosario Central. El Canalla se aferra a la punta con el orden como bandera.

Como si fuera un juguete nuevo, Central se aferró a la punta en el arranque de la Superliga y no la quiere largar. El equipo del Patón Bauza sigue pisando fuerte y los mira a todos desde arriba. No fue sencillo, porque los tucumanos fueron decididos a arruinarles la fiesta, pero en la linda tarde de Rosario, a la vera del río Paraná, las 40.000 personas que colmaron el Gigante de Arroyito festejaron con todo el 2-0 final.



En el arranque, la visita impuso un planteo táctico que incomodó a un Canalla que no encontraba los caminos. La presión en el medio de Purita, Altuna y García dio buenos resultados y anularon a Gil y a Ortigoza, los principales generadores de juego. Así, el Ciruja sacó provecho de la situación y estuvo a punto de abrir el marcador: a los 17 minutos, después de tres cabezazos dentro del área, la jugada no terminó en gol porque el travesaño le ahogó el grito a Altuna. Y cuando parecía que a Central se le venía la noche, y no precisamente porque empezaba a caer el sol, el que se iluminó fue Washington Camacho. Gil arrancó desde su campo y se la pasó al uruguayo, quien rápidamente jugó con Ruben. Y tras un pase que dio en la mano de Acevedo y un mal despeje de Cahais, Camacho aprovechó y sacó un gran latigazo de zurda desde afuera del área que sorprendió a Arce.



En la segunda mitad, Bauza ordenó a su equipo, lo plantó bien el campo y casi no sufrió sobresaltos gracias a la gran solidez defensiva que viene demostrando. A pesar de que se apagaron algunos focos de la cancha y el árbitro detuvo el partido por unos instantes, Central no quiso sufrir y lo liquidó a tiempo: linda pared entre Camacho y Parot, centro atrás del lateral y el goleador Zampedri la mandó a guardar. Así, el Canalla se abrazó a la punta y continúa con puntaje perfecto (tres jugados, tres ganados) y con la valla invicta.



Su futuro



En la diagramación de la Superliga, este próximo domingo habrá partidazo en Avellaneda ya que se cruzarán las dos Academias: Racing recibirá a Rosario Central, por la cuarta fecha a las 11. Hoy, manda el Canalla con dos puntos por encima de Racing y el cruce promete ser apasionante, por más que los de Coudet jueguen por Libertadores.

Pide calma el Patón



Edgardo Bauza volvió a su querido Rosario Central y lo tiene puntero en la Superliga luego de las tres primeras fechas, con puntaje ideal incluido. Pese a la euforia de sus hinchas en el Gigante de Arroyito, el Patón fue claro en su análisis: "El equipo jugó un buen partido en líneas generales: me voy conforme con la victoria, pero sobre todo porque mantuvimos otra vez el cero en nuestro propio arco que es fundamental", sostuvo.



Sobre la punta, describió que "esto recién empieza. En el caso de hoy (por ayer) fuimos contundentes y ese resultó el mérito más grande en este partido.



Cuando uno llega tiene que hacerle daño al rival y nosotros lo hicimos.



Lógicamente que hay cosas por corregir como la tenencia del balón: por momentos San Martín no las quitó y nos complicó, pero supimos sacar adelante esos malos momentos".



Por último, el técnico apuntó a lo que se viene por la cuarta fecha: "Racing es un rival muy complicado, con grandes futbolistas y que tiene un estilo de juego muy marcado", cerró.