El mediocampista de Racing, Ricardo Centurión, habló sin filtro de sus salidas nocturas y sus problemas de conducta que lo llevaron a entrenarse con la Reserva, sobre todo por el empujón que le propinó a Eduardo Coudet en la cancha de River.

“Tuve seis años de carrera hasta acá. Sí, me mandé mis cagadas, pero yo solo necesito ayuda de un psicólogo. ¿Qué errores gravísimos cometí? ¿Vos estas seguro que todos somos profesionales o uno solo no fue profesional o lo dejaron afuera?", arrancó Centu su charla con Oscar Ruggeri, quien le dio consejos de vida y le pidió que se acueste temprano para no desaprovechar su carrera futbolística, en Fox Sports.

Y a continuación tiró la frase que rompió el silencio: "Acá hay que contratar a un jugador por todo, no por lo profesional. Y acá contrataron el combo y yo tenía que solucionar varias cosas. Yo a la noche no tengo sueño, tengo ganas de salir a tomar algo todos los días. Y está mal. Mis amigos me dicen que no para ir a tomar algo, entonces yo les digo que si no vienen conmigo, voy igual".

¿Si siente algo de culpa por lo que hizo? "A los 36 años si me retiro, no me voy a arrepentir de nada. Mi mamá me dice que tengo que ser profesional, después está en uno tomar la decisión o no. Yo voy a jugar al fútbol acá o en cualquier lado. ¿Tomar en la casa de mi mamá y acostarme? Mirá que yo tomé la teta hasta los seis años. Mi mamá se siente orgullosa del hijo que tiene por más que me acueste a las seis de la mañana”, cerró.