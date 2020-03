Son días de profundo dolor para Ricardo Centurión. El domingo, el mediocampista de Vélez debió afrontar la muerte de su novia, Melody Pasini, de 25 años, quien sufrió un paro cardíaco mientras manejaba su auto por las calles de Lanús. Ricky se tomó algunas horas luego de la tragedia y, ya en la madrugada del lunes, le dedicó una sentida publicación a Melody en su cuenta de Instagram. "Te voy a amar siempre, mi amor", escribió el jugador de 27 años junto a una foto de ambos sonrientes. En muy poco tiempo, la publicación sumó casi medio millón de "Me Gusta" y recibió los comentarios de ex compañeros de Centurión: Marcelo Meli, Renzo Saravia, Neri Cardozo, Andrés Ríos y Ezequiel Lavezzi, entre otros, dejaron sus mensajes de condolencias para el ex Boca y Racing, entre otros clubes. Reportes policiales dan cuenta de que, al enterarse de la noticia del fallecimiento de la joven, Centurión tuvo una crisis de nervios y llanto en plena calle. Sus gritos alertaron a los vecinos, que llamaron a las autoridades. Tras algunos minutos, lograron contenerlo.

Coronaciones

3 Los títulos que suma hasta ahora a sus 27 años Ricardo Centurión como futbolista: dos los obtuvo con Racing y el restante con Boca, todos en torneos locales.