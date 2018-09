Luego de haber salido lesionado en el partido que Racing disputó y ganó frente a Lanús por la Superliga, Ricardo Centurión protagonizó un picante ida y vuelta en Twitter con el periodista Martín Arévalo.

El jugador expresó su disconformidad en la red social del pajarito luego de que, aparentemente, el cronista que hasta hace poco cubrió la Selección Argentina volviera a hablar de él.

“@arevalo_martin se nota cuando hablas de mi, en tu cara lo pobre gente que sos cuando vamos a tomar un café perrito las ganas que tenes que me valla (sic) mal @estebanedul estás en un hermoso lugar te lo mereces”, fue el primer “golpe” del futbolista.

A los pocos minutos, Arévalo recogió el guante y prefirió no echar más leña al fuego: “Ricardo querido, no tengo nada contra vos. A la gente le deseo el bien, como te lo deseo a vos. Ojalá te des cuenta de que sos joven y qué haciendo algún replanteo podrías cumplir muchos sueños. No me molesta tu opinión sobre mi, porque jamás cruzaste una palabra conmigo. Abrazo!”.

Pero el cruce no quedó ahí. Centurión, quien estará marginado de las canchas algunas semanas a raíz de la lesión muscular que sufrió este domingo frente al “Granate”, volvió a la carga y tildó al periodista de “mala leche”.

“Yo tampoco tengo nada en contra tuyo, pero vos no sabes como vivo yo ni me conoces entiendo que tenes que vender y te (aplaudo) pero conmigo no te confundas no tengo 19 años como dijeron tus colegas y me canse que vos hables de mi persona de mala leche saludos”, disparó el ex Boca.

Arévalo, sin ánimos de seguir con la discusión mediática, optó por ponerle paños fríos a la situación con un posteo más conciliador. “Ricardo, no tengo nada que vender. Simplemente di mi opinión. Tenes talento y sos joven. Cualquiera se equivoca y tiene errores. Si tomas nota de esto, podes crecer mucho más. No busques enemigos afuera, no existen. A mi no me interesa estar en ese lugar. Un abrazo”, cerró.

La pica entre Centurión y Arévalo se remonta a la previa del Mundial de Rusia, cuando el periodista minimizó el potencial del jugador de la “Academia” en comparación con Ángel Di María. “Centurión no le ata los cordones a Di María”, opinó en su momento el empleado de TyC Sports y radio La Red.

Antes del ida y vuelta con el periodista, el propio Centurión sorprendió con una enigmática publicación en Instagram. “Y ahora estamos aquí, seguimos aquí yo soy intocable como Pablo en MEDELLÍN brindemos por los puntos que tenemos, brindemos por los triunfos que metemos”, rezaba el mensaje, acompañado por una foto suya con mirada al piso.