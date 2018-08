Racing vive horas turbulentas. Después del respaldo público de Víctor Blanco a la decisión de Eduardo Coudet, quien mandó al banco a Ricardo Centurión en el partido contra Atlético Tucumán, el jugador cruzó al presidente públicamente. Se mostró sorprendido por las palabras del dirigente, le pidió que sea más cuidadoso y subió la apuesta: "Y si hubiera tomado, ¿por qué me habrían de sancionar?".

"Me sorprendió lo que declaró Víctor. Habl a de que me quiere cuidar. Y si lo quiere hacer, tiene que hablar conmigo a solas, no hacerlo público. Mi apellido enseguida toma repercusión. Tiene que ser más cuidadoso", disparó Centurión en Radio Continental.

El presidente había dicho que Centurión es un adicto, que no había llegado en las condiciones aptas para un profesional al entrenamiento del sábado y que se comunicaría con el departamento de legales de Racing para evaluar una multa.

"¿Sanciones por qué? Y si hubiera tomado, ¿por qué me habrían de sancionar? Ponele que tomé, pero yo en el club no hice nada. Me pres enté a entrenar y corrí como cinco kilómetros. Me sorprende que salga de adentro, me dolió lo que dijo Víctor", manifestó Centurión.

El volante también habló del entrenador: "Es el que toma las decisiones, es nuestro jefe. Si me dejó afuera a mí por bajo rendimiento, está perfecto. Pero también me gustaría saber en qué estoy fallando. Lo hablaré personalmente con él porque no hay margen".

El Chacho había declarado que la decisión de sacar a Ricky del equipo no obedecía a una cuestión física. Pero Centurión aclaró: "El sábado tenía una molestia en el isquio (sic) y el doctor me sacó".

Negó, además, una salida nocturna. "No salí el sábado, fui a entrenar, me presenté a la hora que tenía que hacerlo, la verdad que no sé quién lo dijo", enfatizó. Y a pesar de que en las redes sociales publicó mensajes en los que parecía reconocer el error, fue más picante: "Ahora voy a tomar más precaución en cuanto a quién le digo las cosas. Yo no le echo la culpa a nadie, pero voy a averiguar de dónde salió esta barbaridad. Siempre digo que hay un buen grupo y esto hace mal".