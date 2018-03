Conflictivo. Ricardo Centurión vuelve a ser noticia pero afuera de la cancha y esta vez por un confuso hecho con agentes de tránsito en Lanús.

Buenos Aires, TELAM



Ricardo Centurión, futbolista de Racing Club, protagonizó un nuevo escándalo extra futbolístico al pasar un semáforo en rojo, negarse al test de alcoholemia e intentar sobornar a un oficial de tránsito de la Municipalidad de Lanús.



El atacante de la "Academia" cruzó un semáforo en rojo a las 8 de la mañana y puso en riesgo a un grupo de chicos que iban a una escuela de la zona. Los agentes de tránsito lo siguieron y cuando lo detuvieron, el futbolista se negó a realizarse el test de alcoholemia, por lo que le secuestraron su camioneta negra BMW.



Según se observa en un video, el ex Boca Juniors intentó sobornar al oficial de tránsito de la Municipalidad de Lanús a cargo del operativo. En el diálogo con el oficial, Centurión intentó "arreglar" el episodio, al que catalogó como una "bol...", pero el oficial que lo filmaba se negó.



Allí, el futbolista admitió que pasó "dos semáforos en rojo" y aseguró que la camioneta pertenece a una "agencia".



El jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, explicó que Centurión puso en riesgo "la vida de los chicos que cruzaban por el corredor escolar". Y que -por ese motivo- los agentes de tránsito decidieron "detener la marcha de la camioneta".



"Ahora se abrirán dos vías: por un lado, los temas relacionados con las faltas de tránsito en una zona de escuelas y el tema de negarse al test de alcoholemia, puntos que resolverá el Tribunal de Faltas sobre la base de saber si Centurión tiene antecedentes en la comuna de Lanús", agregó el funcionario. El valor de las multas que debería abonar el jugador rondaría los 80.000 pesos.





Habló Blanco y lo defendió