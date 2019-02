El momento justo. La imagen lo dice todo. Centurión le saca la mano a Coudet cuando éste intenta darle indicaciones. Más adelante Gallardo hace lo mismo con Pratto, aunque éste sí escucha al técnico.

Buenos Aires, Télam



El delantero Ricardo Centurión fue separado ayer del plantel de Racing Club por la dirigencia de la entidad de Avellaneda, tras haber destratado públicamente al entrenador Eduardo "Chacho" Coudet, en la derrota sufrida por 2 a 0 ante River Plate en el estadio Monumental de Núñez, por la fecha 18va, de la Superliga del fútbol argentino.



La decisión fue tomada por el director técnico del primer equipo Eduardo Coudet con el respaldo de los directivos de la institución de Avellaneda, comandados por el presidente Víctor Blanco, y el secretario técnico Diego Milito, según confirmaron fuentes de la entidad albiceleste.



El tiempo de la sanción al jugador surgido de las inferiores del club "albiceleste" se definirá en el transcurso de la presente semana, aunque se estima que podría ser hasta la finalización de la actual Superliga Argentina, torneo que lidera Racing con 42 unidades.



El episodio entre el futbolista y el técnico Coudet fue a los 21 minutos del segundo tiempo del encuentro ante River, con el partido 2-0 a favor del conjunto local.



En el instante que Centurión estaba por ingresar al campo de juego en lugar de Renzo Saravia empujó al DT "albiceleste", quien se había acercado a dialogar con él antes que se produjera el cambio.



Previo al empujón, imagen que fue captada en vivo por las cámaras de televisión, Centurión había tirado la pechera al suelo en el banco de los suplentes en un claro mensaje de disconformidad cuando el "Chacho" le comunicó que iba a entrar.



El jugador le recriminaba al técnico tener que entrar en los últimos minutos de un partido definido en favor del rival y justo ante un público como la hinchada de River que siempre se mostró hostil con él. Todo después que la última vez que había sido reemplazado en la cancha de River le hiciera una seña a los hinchas que él es hincha de Boca, marcándose una franja horizontal en su pecho.



Centurión había tenido otros problemas como jugador de Racing; el último se dio en la revancha por los octavos de final de la pasada Copa Libertadores, cuando fue expulsado y salió del campo del Monumental con un gesto que hacía referencia a la camiseta de Boca, por su pasado en el "Xeneize".



Además había tenido un inconveniente con la policía cuando pasó un semáforo en rojo, no quiso hacerse el test de alcoholemia e intentó sobornar a un agente de tránsito, en un episodio ocurrido en Lanús.



También tuvo un cruce verbal y público con el presidente de la institución de Avellaneda, Víctor Blanco, quien lo había acusado de haber ingerido bebidas alcohólicas la noche previa a tener que presentarse a un entrenamiento de su equipo.



En caso de que la sanción por parte de la dirigencia "académica" se haga efectiva, Centurión se perderá el último tramo de la Superliga y el duelo por la Copa Sudamericana ante Corinthians de Brasil.



Los siete partidos en los que no estaría Centurión serían ante Godoy Cruz (fecha 19), Independiente (20ma.), Estudiantes (21era.), Colón (22da.), Belgrano (23era.), Tigre (24ta.) y Defensa y Justicia (25ta.).



Además se perdería el partido de ida ante Corinthians (para el cual está suspendido), correspondiente a la primera fase de la Sudamericana.



No se presentó



Ricardo Centurión, de 26 años, no se presentó ayer en el regreso a los entrenamientos del plantel Albiceleste, en el estadio Presidente Perón, a puertas cerradas y sin atención a los medios de comunicación.



Centurión podría comenzar a entrenarse junto al plantel de Reserva del club, dirigido por el entrenador Juan Ramón Fleita.

Los goles que hizo

3 En el actual torneo, "Ricky" jugó 16 encuentros (en 11 fue titular) y convirtió tres tantos: uno a Talleres, otro a Gimnasia La Plata y el restante a Patronato.

Cómo fue lo del empujón



Todavía sigue revoloteando una gran pregunta: ¿Qué fue lo que pasó previamente a que Ricardo Centurión lo empujara de un manotazo a Eduardo Coudet?



Según contó el periodista Estéban Edul en Estudio Fútbol de la señal TyC Sport, cuando el entrenador lo llamó para que fuera el tercer cambio, el volante puso el gesto adusto, se dirigió al banco de suplentes, arrojó la pechera de mala manera y le habría dicho al Chacho: "Si me estás poniendo es para que me insulte toda la cancha".



Ahí es cuando el técnico lo persigue a Centurión mientras éste se dirigía al mediocampo para concretar el cambio, y la respuesta del entrenador habría sido: "Si no querés entrar, decímelo".



Después llegó el empujón, el silencio de ambas partes y una decisión final: separar al "Wachiturro" del plantel profesional.



