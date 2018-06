Bien alto. El receptor punta Facundo Conte ataca ante el intento de bloqueo de Amir Ghafour. El equipo argentino, al igual que en el weekend anterior, cayó en tie break en la jornada inicial. El público acompañó masivamente al seleccionado nacional, para darle al Cantoni un marco espectacular.

No fue el mejor estreno de local para Argentina. El seleccionado nacional cayó anoche ante Irán en la apertura del segundo weekend de la Volleyball Nations League tras una intensa batalla en la que remontó hasta forzar el tie break, pero que no fue suficiente. Así, cayó por 3-2 con parciales de 25-21, 22-25, 22-25, 26-24 y 9-15, para sumar su cuarta derrota consecutiva. Hoy buscará remontar, aunque tendrá quizás un rival más complicado que el de anoche, que para colmo viene de derrotar al favorito Italia. Se trata de Canadá, al que enfrentará a las 21 en el Cantoni.



Argentina mejoró su juego con respecto al primer weekend y, tal como se presuponía, ganó en la ofensiva con Facundo Conte y Christian Poglajen. Pero Irán fue de menos a más; se apoyó en su buen armador y un ataque y bloqueo eficientes, para lograr su segunda victoria.



Fue un primer set parejo, de punto a punto. El quiebre lo logró Argentina en la zona caliente del parcial, favorecido por un ataque de Ramos y un bloqueo de Loser. Entonces, todo fue del local que ganó 25-21.



Irán mejoró en la segunda parte, desde la contra y el bloqueo. El local no bajó los brazos, pero cayó 22-25, un marcador que se repitió en el tercer parcial nuevamente con Irán más sólido.



Con dramatismo, sin dejar de luchar cada pelota y con rotación en el banco, Argentina logró forzar al tie break: 27-25. Pero en la definición se cayó tras el cambio de cancha, Irán aprovechó y lo cerró 15-9.

Sobre la red. Sebastián Solé ataca con un primer tiempo armado por Maxi Cavanna; lo sufren Milad Ebadipour y Ali Shafiei.

Buen ataque, muchos errores

Conte, el máximo

Facundo Conte fue el máximo anotador del partido con 19 puntos; mientras que Christian Poglajen sumó 14. En Irán, Milad Ebadipour aportó 17 y Amir Ghafour, 11.

Puntos al rival

Argentina sumó más puntos por ataque que Irán (69 a 49), pero sufrió por la gran cantidad de tantos que le dio al rival por errores. Anoche entregó 40 por esa vía, contra 24 de Irán.