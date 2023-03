Fin del misterio. César Monasterio será director técnico de San Martín. Si bien desde el club todavía nadie lo oficializó, es casi un hecho que el ex arquero que supo ascender con el club de Concepción a Primera División en el año 2007, será quien tome el mando del plantel en la Primera Nacional.

Monasterio, a sus 52 años, viene de dirigir Liniers, equipo de la Primera "C" Metropolitana. Equipo que transita en las primeras posiciones del certamen, con 14 puntos en 7 encuentros.

Si bien desde el club sanjuanino nadie lo oficializó, Monasterio le confirmó al sitio "Mundo Ascenso" que las negociaciones estarían "avanzadas" y solo restaba "poner la firma". Según ese sitio el director técnico tiene una cláusula de salida en su contrato con Liniers, por lo que el tema de su actual vínculo no sería un problema y el club de la Primera "C" no le frenará su llegada al conjunto de la Primera Nacional.

La llegada del ex arquero se dará después de la salida de Andrés Yllana quien dejó su cargo después de dirigir 6 encuentros y cosechar una sola victoria, sin haber podido ganar de local. Este domingo, San Martín enfrentará a Defensores de Belgrano en Villa Ramallo desde las 15.30 horas, por la séptima fecha de la Primera Nacional. Será Raúl Antuña quien esté al frente como técnico interino, según se supo la idea es que Monasterio esté presente en Villa Ramallo para ir conociendo al plantel.

¿Cuándo se dará la llegada de Monasterio a San Juan? El lunes a las 15.30 Liniers visitará a Berazategui y será la despedida de Monasterio del plantel celeste. El martes llegará a San Juan y por la tarde, a las 17.30 se presentará ante el plantel y dirigirá la primera práctica. El debut en el banco se dará por la 8va fecha, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto el domingo 26.