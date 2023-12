Les corre el fútbol por las venas. Si bien ambos son técnicos jóvenes entienden al fútbol de una manera particular y a pesar de que no cargan demasiada trayectoria como DT sobre sus espaldas, ya lograron demasiado: imponer su impronta a los equipos que les toca dirigir. Javier "Chaca" Ibaceta, técnico de Colón Junior y Maximiliano "Pachi" Pascual, técnico de Atlético Alianza, palpitaron el duelo que los enfrentará este miércoles y que definirá al "Supercampeón" del fútbol sanjuanino.

Los dos quieren ganar el encuentro al precio que sea. Para Pascual significará coronar un gran año a casi cinco meses de haber tomado el timón del club de sus amores, mientras que para Ibaceta representará tomarse revancha de hace unos días, cuando tenían el título en el bolsillo y el Lechuzo se los arrebató.

Colón y Alianza se medirán este miércoles desde las 21 en el Estadio del Bicentenario para definir al campeón anual. Ese objetivo quieren ambos DT´s.

Para el "Chaca" porque llegó a Colón para hacerse cargo del Merengue tras la salida de Federico Acevedo. Colón venía de ser campeón del Torneo de Invierno y el Chaca que ya puso su impronta busca hacerlo con un título. "Nos quedó un poco de amargura por lo que pasó el sábado. Nosotros estamos buscando la revancha pronto y el fútbol nos da eso a las pocas horas así que vamos por eso. Queremos quedarnos con el título mayor", manifestó el Chaca (44 años).

Para el Pachi, también será muy especial, porque a menos de cinco meses de haber comenzado a dirigir en el Lechuzo, atraviesa un presente perfecto tanto en el torneo local como así también en el Regional Amateur donde ya se clasificó a la siguiente instancia. "Llegar cuando el torneo ya había empezado y salir campeón es ya un gran logro. Tenemos un plantel corto y pudimos hacer un gran papel en los dos torneos y sin mucho recambio", expresó el Pachi que a días de cumplir sus 44 años vive un presente soñado.

Ibaceta dice que ganar este miércoles significará coronar un gran año a pesar de no haber concretado los objetivos propuestos en los dos torneos que disputó el Merengue. "No vamos a terminar el año de la forma que hubiésemos querido porque quedamos eliminados del Regional y esta final la perdimos por cosas del fútbol pero el sábado hicimos todo lo que podíamos haber hecho y nos empataron en los últimos segundos. Mañana vamos hacer todo lo posible para ganar. Estamos amargados pero hay que cambiar el chip rápido", repitió el técnico merengue.

Alianza en tanto, llegará con otra motivación al encuentro, teniendo en cuenta que viene de empatar sobre la hora el choque ante Colón que le permitió estirar la definición por penales y consagrarse campeón del Torneo de Verano por esa vía. "Hemos hecho una campaña estupenda. Estamos muy contentos por el presente, uno sueña con ser campeón pero tenía los pies sobre la tierra, sabía que era difícil. Cuando llegué los chicos venían jugando de una forma y yo venía con otra idea pero gracias a Dios entendieron esa idea. Empezamos de menor a mayor y en el final nos potenciamos, ganamos tres partidos seguidos y entramos por la ventana", expresó el técnico lechuzo refiriéndose a que su equipo clasificó octavo.

Tanto Ibaceta como Pascual recalcaron las virtudes de sus equipos que los llevó a ser hoy los mejores del fútbol sanjuanino. El "Pachi" dice que la mayor virtud del equipo es lo grupal: "El grupo humano que hay es excelente no tenemos figura somos todos iguales y el que mejor está es quien juega. No tenemos un 11 definido tenemos una linda competencia", expresó el DT del equipo de Santa Lucía. Para el "Chaca", en tanto, el valor lo da la entrega de sus dirigidos: "La actitud no se negocia en este equipo. Hay una energía linda entre todos, hay buenas personas buenos tipos, podrán pasarnos cosas malas pero la entrega es vital, estos muchachos no se dan nunca por vencidos", comentó el DT del Merengue.

Este miércoles, ambos técnicos se aferrarán a sus afectos y a la fe para cumplir sus objetivos. El Pachi, que perdió a su papá hace dos meses, siente que este presente es obra también de quien le inculcó el fútbol. "Se que siempre está conmigo y él es parte de esto. Todavía el dolor no se va del todo pero el cariño que recibo del hincha de Alianza cura un poquito ese dolor", manifestó. Mientras que Ibaceta se aferra fuerte a la fe y hace pública su promesa a quien siempre lo acompaña. "Soy muy devoto de la Difunta Correa y siempre que le pido algo me cumple. Espero que por la Difuntita podamos conseguir lo que tanto anhelamos, ojalá que se nos de, lo merecemos", expresó Ibaceta quien de conseguir su meta, llegará caminando desde Caputo al paraje de Vallecito.

Pascual vs Ibaceta, Ibaceta vs Pascual y un duelo que durará 90 minutos pero que tendrá un solo ganador. Uno que se colgará el título de "supercampeón" y el otro que igual habrá conseguido dejar su huella llevando a su equipo a una Superfinal y eso no es poca cosa.

LA SUPERFINAL

El encuentro que disputarán Alianza y Colón se disputará este miércoles a las 21 horas en el Estadio del Bicentenario y con ambas parcialidades. Las entradas tendrán un valor de 2 mil y 3 mil pesos las plateas. Será un encuentro atrapante donde el ganador se hará acreedor del título Oficial de la Liga Sanjuanina. En caso de igualdad en los 90, la definición será por penales.