Una salida. Chaco For Ever, que viene de ser goleado, se presentará como un rival duro para Desamparados. Vendrá con la presión de ganar y eso intentará aprovechar Sportivo.

En un certamen tan corto como esta fase del Federal A que se está jugando, un resultado puede pasar a un equipo del cielo al infierno en solo 90 minutos. Desamparados recibirá este domingo a Chaco For Ever, el Albinegro que llega golpeado tras ser goleado de local por Estudiantes de Río Cuarto y vendrá a Puyuta con la única obligación de ganar para seguir con aspiraciones en esta Segunda Fase del certamen.



La derrota por 4-1 ante el Celeste cordobés caló hondo en el elenco que dirige Luis Medero. Porque fue en condición de local ante su gente, porque el rendimiento futbolístico fue pobre, porque perdió a dos jugadores por expulsión y provocó que sus hinchas lo despidieran con silbidos. Si bien se llevan disputadas dos de las siete fechas de este mini torneo, para el elenco chaqueño será una obligación ganar ante Sportivo. Tiene un punto en dos encuentros, producto del empate conseguido ante Sarmiento de Resistencia en el clásico que abrió el certamen. Ese mismo rival lo había eliminado semanas antes de Copa Argentina.



Por todo ese presente no será un rival fácil para Desamparados, que si bien viene dulce después de haber ganado de local ante Maipú y haber igualado con Resistencia en Chaco, no deberá subestimar a su rival de turno que vendrá buscando su recuperación. El conjunto chaqueño se entrenará liviano en la mañana de hoy, mañana la practica será táctica y Medero buscará los reemplazos del lateral izquierdo Manuel Morello y el volante central Oscar Gómez, expulsados ante Estudiantes. Por Gómez es casi un hecho que quien lo reemplazará será Martín Capurro y por Morello las opciones serán Jonatan Medina o Julio Sacallán. Recién el jueves emprenderá viaje a San Juan. Para Desamparados es la gran chance. Una victoria lo dejará bien posicionado y le servirá para seguir reafirmando su gran objetivo.

Sportivo se entrena



Después del largo viaje desde Resistencia, Desamparados volverá hoy por la tarde a los entrenamientos pensando en el encuentro que disputará ante Chaco For Ever. Es casi un hecho que ese juego en "El Serpentario" irá el domingo a las 20.45 horas. Víctor Hugo Andrada cuenta con todo su plantel a disposición sabiendo que Pablo Jofré ya cumplió la suspensión por haber llegado a la quinta amarilla y que Nicolás Sottile dejó atrás su lesión. El ánimo por Puyuta es el mejor luego de la buena actuación en Chaco.