A cirugía. El papá de Junior publicó una foto en Twitter, enojado por la reacción del público y anunciando que se hijo debía operarse la nariz.

El mexicano Julio César Chávez Jr., "El Hijo de la Leyenda" y recordado rival de Sergio "Maravilla" Martínez en 2012 fue objetivo de la furia del público en Arizona, tras su retiro del ring. Y es que el boxeador de 33 años perdió por nocaut técnico ante el estadounidense Daniel Jacobs en una polémica pelea, al punto que se retiró escoltado por la policía.



Después del sexto round, Chávez Jr. le avisó a sus asistentes que no podía seguir en el combate por una presunta lesión. El árbitro fue avisado de la situación y paró la pelea, lo que causó molestia en algunos espectadores que lanzaron objetos al ring. Chávez Jr., que adujo una fractura en la nariz, abandonó el ring escoltado por policías mientras algunos fanáticos le tiraban objetos.



Sobre el ring, se vio un Chávez sin potencia que no logró encontrar a Jacobs, quien esperó en las cuerdas y contragolpeó. El Junior buscó acabar la pelea con un solo golpe, pero nunca lo logró. Chávez deja récord de 51-4-1 con 33 nocauts.



Lo que dijo



En su cuenta de Instagram, Chávez Jr explicó por qué no siguió la pelea. "Me vine al hospital porque tuve una fractura en la nariz. Me dio con el antebrazo, me pegó un buen upper y en la ceja me pegó un codazo. Por eso acabó la pelela, porque no podía respirar. Y sobre todo, aclaro que en ningún momento sentí que él me venciera boxísticamente", dijo.