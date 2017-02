Quedó atrás el 2016. Lo Juegos Olímpicos, la lesión y para la maratonista Viviana Chávez ya empezó con todo este 2017 apuntando a varios frentes pero teniendo como meta final la presencia en los Mundiales de Londres, en agosto de este año. Pero para poder aspirar a esa presencia en Europa, primero está ratificar las marcas en Argentina y en Sudamérica.



Para eso, Viviana comenzó una intensa pretemporada que hoy la tiene en Cachi, provincia de Salta, donde permanecerá hasta el lunes 6 de marzo, buscando la base física que le permita luego afrontar un calendario que comenzará muy pronto con los 10K de Unicef en Palermo y que luego se trasladará a Uruguay donde el 18 de marzo correrá el medio maratón donde intentará revalidar la marca que en abril del año pasado la puso en Río 2016.También está agendado el Fila 10K en abril como una de las pruebas a las que no puede faltar.



La representante olímpica en los Juegos Río 2016 armó muy bien su temporada 2017 y el primer gran desafío será el Sudamericano del mes de marzo en Uruguay. ‘Llegué a Cachi el 13 de febrero y regreso el 6 de Marzo. Los entrenamientos van muy bien, volviendo a mis ritmos después de mi lesión que me dejó tres meses sin actividad. Eso me da confianza de que podré hacer una buena media maratón el 18 de marzo en el Sudamericano en Uruguay ratificando así mi marca que ya poseo para el Mundial Londres 2017. Esa marca es de 2:38:27 obtenida en Rotterdam me da el pase al Mundial. El volumen que estoy haciendo semanalmente es de 170km. Los trabajos específicos en la pista de Cachi están siendo bastantes buenos en ritmos (300/400/1000/2000)’.

El desafío es grande y la vara quedó alta después de la histórica presencia de la astiqueña en los Juegos Olímpicos. Tokyo 2020 es el mayor sueño y con esa mira, Viviana trabaja día a día: ‘Estamos buscando la base y el sacrificio es grande. La lesión me quitó mucho tiempo pero ya está recuperándose y vamos a ir primero a los 10K de Palermo el 12 de marzo como banco de pruebas para ver cómo estamos. Luego, con la selección será la hora del Sudamericano con el medio maratón donde la marca es 1.14 para aspirar a ratificar la plaza en el Mundial de Londres de agosto. El sacrificio es grande pero las expectativas son muy grandes y lo justifican’.