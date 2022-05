El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull) se impuso este domingo en el tradicional Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco, que comenzó con demora por una intensa lluvia y tuvo diversos intervalos y un espectacular choque del alemán Mick Schumacher (Haas).



El triunfo de Pérez, primero del año y tercero de su historial, no modificó el orden del Campeonato Mundial de Pilotos, pero lo relanzó en la lucha por el título, pues ahora se mantiene tercero con 110 puntos, detrás del neerlandés Max Verstappen (125) y el monegasco Charles Leclerc (116).



El español Carlos Sainz Jr, con Ferrari, se clasificó en el segundo puesto, por delante de Verstappen, vigente campeón de la categoría, que completó el podio.



Leclerc, tras partir de la pole position, quedó relegado al cuarto puesto y no pudo recuperar el liderazgo de la clasificación general que había resignado el anterior fin de semana en Barcelona.



En la vuelta 17, Pérez aprovechó todas las ventajas y saltó del tercer lugar al primero, que defendió hasta el final de la carrera, terminada por tiempo y no en las 78 vueltas previstas, debido a todas la incidencias registradas.



El alemán Mick Schumacher (Haas) protagonizó un espectacular accidente del que resultó ileso cuando su auto se partió a la mitad al chocar violentamente contra las defensas del circuito en el giro 27.



El mexicano se transformó en el quinto piloto latinoamericano en coronarse campeón en el Principado después de los argentinos Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann, del brasileño Ayrton Sena y del colombiano Juan Pablo Montoya, último ganador en la temporada 2003.



"Checo" añadió esta consagración a las logradas en Bahréin 2020 y Azerbaiyán 2021.



Los diez primeros lugares en la carrera de hoy fueron completados por el británico George Russell (Mercedes), 5to.; su compatriota Lando Norris (McLaren), 6to.; el español Fernando Alonso (Alpine-Renault), 7mo.; el británico Lewis Hamilton (Mercedes), 8vo.; el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 9no. y el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), 10mo.



Sin puntuar terminaron, entre el 11mo. y 17mo. puesto, el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), el francés Esteban Ocon (Alpine-Renault), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), su compatriota Nicholas Latifi (Williams), el chino Zhou Guanyu (Alfa Romeo) y el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri).



El tailandés Alexander Albon (Williams) y el danés Kevin Magnussen (Haas), al igual que Schumacher, abandonaron la competencia.



La próxima carrera de Fórmula 1 será el Gran Premio de Azerbaiyán, el 12 de junio en el circuito callejero de Bakú.