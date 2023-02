Chelsea de Inglaterra, con el argentino Enzo Fernández, campeón del mundo en Qatar 2022, perdió hoy ante Borussia Dortmund de Alemania, por 1 a 0, en la continuidad de ida de los octavos de final de la Champions League de Europa.



El atacante alemán Karim Adeyemi (ST 17m) marcó el gol de la victoria en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund que lució colmado.



La revancha se jugará el martes 7 de marzo en Stamford Bridge de Londres.



En una primera etapa pareja, Chelsea tuvo la más clara con la definición del delantero portugués Joao Félix que dio en el travesaño (37m).



El equipo londinense, que desarrolla una floja campaña en la Premier League, lejos de la zona de clasificación a la próxima Liga de Campeones, se mostró más incisivo en ataque para el segundo tiempo y, por momentos, acorraló al Dortmund.



Enzo Fernández, incorporación récord del Chelsea por 120 millones de euros, se hizo dueño una vez más del mediocampo de su equipo, pero no pudo impedir el gol de Adeyemi, quien aprovechó una contra para ganarle en velocidad al volante campeón del mundo con el seleccionado argentino.



Adeyemi tuvo control, velocidad y definición ante la salida del arquero español Kepa Arrizabalaga, para concretar el 1-0.



Chelsea fue en busca del empate y estuvo muy cerca de lograrlo con un fuerte remate del senegalés Kalidou Koulibaly. El arquero suizo Gregor Kobel desvió el balón y necesitó la salvada sobre la línea del alemán Enre Can (ST 33m).



Poco después, Enzo Fernández habilitó a Joao Felix, pero la débil definición del portugués terminó en las manos de Kobel (38m).



Un remate con clase de Enzo Fernández (49m), en la puerta del área, fue desviado por Kobel, quien impidió la igualdad de los 'Blues'.



En el Dortmund fue titular el inglés Jude Bellingham, otra de las revelaciones de Qatar 2022, junto con Fernández. El ex Manchester City de Inglaterra es el jugador inglés más joven en marcar en la Champions.



Chelsea, que acumula tres empates consecutivos en la Premier League, lleva 4 partidos sin conocer la victoria.



El club londinense realizó nueve incorporaciones durante el mes de enero, en los que invirtió más de 329 millones de euros, pero hasta el momento no surtieron el efecto esperado en un equipo que necesitará más trabajo en cancha.



Además, del ex volante de River llegaron Joao Félix, Mikhaylo Mudryk, Andrey Santos, Noni Madueke, Benoit Badiashile, David Datro Fofana, Gabriel Slonina y Malo Gusto.



Borussia Dortmund ganó todos los partidos oficiales que disputó en lo que va del año: uno por Liga de Campeones; 5 por Bundesliga y uno por Copa de Alemania.



Por su parte, Benfica de Portugal, con el defensor argentino Nicolás Otamendi como titular, venció a Brujas de Bélgica, como visitante, por 2 a 0, y sacó una buena ventaja de cara a la revancha del 7 de marzo en Lisboa.



El mediocampista portugués Joao Mário (ST 6m, de penal) y el brasileño David Neres (ST 43m) señalaron los goles en el estadio Jan Breydelstadion de Brujas. Otamendi, campeón del mundo con la Argentina, jugó todo el partido y recibió la tarjeta amarilla.



Resultados del martes:



Milan de Italia 1-Tottenham de Inglaterra 0; y París Saint Germain de Francia 0-Bayern Munich de Alemania 1.



El programa de los próximos partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones es el el siguiente:



--Martes 21 de febrero: Liverpool de Inglaterra-Real Madrid de España (17.00); Eintracht Frankfurt de Alemania-Nápoli de Italia (17.00)



--Miércoles 22 de febrero: Inter de Italia-Porto de Portugal (17.00); Leipzig de Alemania-Manchester City de Inglaterra (17.00).



La final de la Liga de Campeones 2022/2023 se jugará, según la programación original, el 10 de junio en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, en Turquía.