Relajadas. Antonella Persia junto a Ornella y Victoria Benedetti, las tres llevan la pasión de los fierros en la sangre.

En las coquetas tribunas VIP de boxes se destacaban ellas, las chicas que más saben de fierros. Y sus conocimientos tienen un argumento razonable: ellas vivieron el automovilismo desde la panza. Se trata de Victoria y Ornella Benedetti y Antonella Persia, hijas de reconocidos pilotos sanjuaninos. Las tres ayer disfrutaron del regreso del TC a San Juan y opinaron de automovilismo como unas verdaderas especialistas.



"Nos encantan los fierros, estamos disfrutando de una tarde única, aprovechándola al máximo", contó Victoria, hija de Franco quien en la actualidad está corriendo el TC Cuyano del Zonal Cuyano. En tanto que su prima Ornella se mostró feliz. "Estamos contentas de poder tener esta categoría en la provincia. No nos perdemos ni un segundo de cada carrera", agregó la hija de Fabricio, que si bien hoy está alejado de la actividad corrió en TC entre 2000 y 2001 y fue campeón del TC Pista en 1999.



Por su parte, Antonella, hija de Ariel Persia, expresó: "La verdad que estamos contentas porque podemos vivir la carrera las tres juntas, somos amigas casi desde que somos bebés porque nos criamos de autódromo en autódromo, tener al TC en San Juan es algo único".



Las tres, a pesar de ser hijas de pilotos, reconocieron que la deuda pendiente es subirse a un auto y competir. "A mi me encantaría pero mi papá no quiere saber nada", contó Ornella y Victoria coincidió: "También me pasa lo mismo. Nos gustaría probar pero no les gusta a nuestros padres", agregó entre risas. Antonella en tanto, contó que dos de sus hermanos corren pero a ella eso se le dificulta: "Quizás porque somos mujeres no quieren, nos gustaría empezar en karting algo así para ver qué se siente, pero por el momento nos toca disfrutarlo desde afuera".