En el segundo encuentro por el 5° al 8° puesto del campeonato mundial sub 19 hubo duelo sudamericano, Colombia enfrentó a Chile con victoria trasandina por 4 a 2, y asegurando mañana sábado, definir los puestos del 5° y 6° lugar.

Los primeros minutos del partido fueron parejos. El encargado de abrir el marcador a los 4’20’’ fue Mario Chavarria para poner al conjunto chileno con un pronto resultado a favor. Los siguientes minutos fueron de una gran calidad hockística, con buenos ataques de ambos equipos, pero también de buena actuación de los dos arqueros, Juan Palacio (Colombia) y Fernando Zuñiga (Chile). Recién el marcador cambió a los 22’50’’ con un gran remate en perpendicular que fue a parar al palo izquierdo. El encargado de mandar al descanso el encuentro con un tablero que marcaba Chile 2, Colombia 0 fue el jugador chileno n°7 Miguel Paneque.

En los segundos 25’ se vio en la pista un Chile mucho más seguro y superior a Colombia, sin embargo, ambos conjuntos tuvieron la posibilidad de llegar de manera peligrosa a las áreas rivales. A los 3’15’’ Colombia tuvo la posibilidad de descontar con un libre directo mal ejecutado de Oscar Pataquiva que terminó fácilmente en el arquero trasandino. El conjunto chileno aprovechó la superioridad del momento y a los 5’45’’ llegó el tercer grito de gol con un remate de afuera del ángulo de la mano de Oscar Mora. Rápidamente, a los 7’37’’ apareció Martín Molina con un verdadero golazo, ampliando las distancias y poniendo a su selección 4 tantos arribas. Minutos más tardes a los 8’32’’ de juego, en una contra bien aprovechada, Colombia obtuvo su descuento gracias a Luka Rodríguez marcando un resultado parcial de 4 a 1 a favor de Chile. Colombia levantó su ritmo de juego y el segundo tanto no tardó en llegar, aprovechando un rebote del arquero trasandino, el jugador Sergio López la colocó en el ángulo derecho y logró convertir para los cafeteros. Los últimos 5’ fueron emocionantes, Colombia quiso ir por más, buscando permanentemente el arco mientras que Chile no se quedó atrás y aprovechó cada contra para buscar ampliar el resultado, aunque el tanteador no se movió en los últimos doce minutos, terminando el cotejo con un 4 a 2 favorable a Chile.

De esta manera, en la última jornada Chile definirá los puestos 5° y 6° enfrentando a Suiza, mientras que Colombia peleará por el 7° y 8° lugar con Gran Bretaña.

Síntesis Colombia 2 – Chile 4

Primer tiempo

0 – 1: 4’20’’ – Mario Chavarria – 6 (Chile)

0 – 2: 22’50’’ – Miguel Paneque – 7 (Chile)

Segundo tiempo

0 – 3: 5’45’’ – Oscar Mora – 4 (Chile)

0 – 4: 7’37’’ – Martín Molina – 8 (Chile)

1 – 4: 8’32’’ – Luka Rodríguez – 9 (Colombia)

2 – 4: 12’24’’ – Sergio López – 7 (Colombia)