¿Gracioso? El Chino Ríos salió a hablar con la prensa tras una práctica sólo para agredir verbalmente a los cronistas.

El ex tenista chileno Marcelo "Chino" Ríos pidió perdón por insultar el miércoles pasado a un grupo de periodistas y afirmó que en ese momento creyó que emular a Diego Maradona sería "gracioso".



"Grave error. No era la oportunidad y no estaba siendo atacado, como comúnmente ocurre", dijo el "Chino" Ríos, que hace dos décadas alcanzó el número uno del ranking mundial, en una carta enviada al diario El Mercurio.



La polémica respuesta de Ríos se produjo el miércoles de la semana pasada durante los entrenamientos del equipo chileno de la Copa Davis, donde el extenista forma parte del grupo técnico.



"Como dice mi amigo personal Diego Armando, que la chupen todos ustedes, porque yo no hablo con ningún periodista. ¿Preguntas?", espetó a un grupo de periodistas que sólo le preguntaron sobre el estado de forma del equipo de Chile. (EFE)