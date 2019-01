Claudio Tapia, presidente de la AFA, respondió ante la declaración de Marcelo Gallardo, entrenador de River, en la que este contó que nadie le había manifestado un interés concreto para tomar el mando de la Selección Argentina.

"No tengo duda de que es el mejor DT del fútbol argentino y un DT para la Selección. Él manifestó públicamente que no era su tiempo y lo ratificó cuando extendió contrato en River. Después de escucharlo y hacer eso, ¿cómo hacés para ir a buscarlo", afirmó el Chiqui en diálogo con Radio La Red.

Además, Tapia agregó: "Lo dije siempre. No es algo que surgió después de que le ganó la final a Boca de la Libertadores, con todo lo que significa".

La frase del mandamás del fútbol argentino surgió a raíz de lo que el Muñeco reconoció en una entrevista con El País de Uruguay. "Siempre se me ha relativizado con la Selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería", expresó.