El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, consideró una "falta de respeto" la programación del inicio de la Superliga para el 24 de enero, en medio del Preolímpico de Colombia, que arrancará el sábado 18.

"Convoqué a una reunión a los dueños de los derechos televisivos, me preguntaron por qué quería la reunión. Les dije que sería bueno reprogramar alguna fecha, más allá del inicio que ya no se podía, y ambas se comprometieron a tener un gesto con el seleccionado", relató el ex directivo de Barracas Central.

La Superliga definirá hoy formalmente cómo será el reinicio del torneo con sus días.

"Me pareció una falta de respeto porque AFA es firmante de los derechos televisivos. Por eso me tomé el atrevimiento de pedirles un retraso en el medio del Preolímpico. Había que perjudicar lo menos posible a los equipos", comentó Tapia en declaraciones a TyC Sports.

Sin embargo, comentó que "todo cambió" cuando la Superliga sacó un comunicado en el que expresó que no habría cambios y lo llamaron desde Fox Sports para avisarle que "nada se iba a modificar" y que se dirija directamente a Mariano Elizondo, presidente y CEO de la Superliga.

Cuando le consultaron sobre la reunión en Puerto Madero de diferentes clubes para comenzar a definir la reanudación el 24 o la postergación de una semana, evitó referirse netamente a la determinación porque eso lo deciden "los directivos que se juntaron".

"A la AFA la meten en el medio por un pedido que hicimos con el seleccionado. Nos pareció que debieran haber tenido un gesto con los dirigentes que dieron jugadores al seleccionado sub-23. Ellos nos pidieron si podíamos llegar a Superliga para postergar la 18va fecha de entre semana. Yo hice la gestión y me dijeron que no se podía porque los dueños de los derechos televisivos no querían", concluyó Tapia. Un tema que no termina y que promete más polémica en un futuro cercano.

Cumbre de Superliga

La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) se reunió en las oficinas de Puerto Madero para consensuar la reanudación del torneo el 24 de este mes, como estaba planificado. Por parte del Comité Directivo estuvo el CEO y presidente, Mariano Elizondo, que les solicitó que repiensen las posturas para arrancar el campeonato como estaba previsto.

"Va a ser un perjuicio para los clubes, no tiene sentido postergar. Además hay que cambiar el formato de la Copa de la Superliga", afirmó una fuente de Superliga, anticipando la decisión.