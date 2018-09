Este comienzo de primavera será, para Claudio Tapia, una estación de emociones encontradas. Hoy a las 10 deberá lidiar con los referentes del gremio Utedyc, que agrupa a los trabajadores de los clubes y amenazan con parar el fútbol en caso de no llegar a un acuerdo para reabrir la paritaria de este año, pautada en el lejano febrero en un 15%, que quedó muy por debajo de la inflación. Pero después tendrá revancha: mañana celebrará su 51 cumpleaños con una fiesta a todo trapo para 200 personas en el exclusivo hotel Sofitel Los Cardales, un cinco estrellas elegido por los ejecutivos de las multinacionales y banqueros para hacer casamientos, eventos corporativos o fiestas de 15.

Porque podrán decirle Chiqui de sobrenombre, pero a la hora de soplar las velitas va en grande. De hecho, el encuentro será en el salón Le Dome del complejo, el más importante y que no está dentro del hotel sino alejado varios metros, cosa que los visitantes alojados allí no tengan relación con los invitados a la fiesta. Además, si la noche se presta, la entrada del salón brinda sencillamente un marco espectacular, ya que tiene una terraza que da a la laguna principal donde se servirá el cóctel de bienvenida. El menú también tiene el típico primer plato, el principal donde el comensal podrá elegir entre salmón o lomo, algo no demasiado habitual ya que generalmente viene una sola opción, y postre. Todo regado por vinos de una de las más afamadas bodegas argentinas, de esas etiquetas que hablan por sí sola de la calidad de lo que se consume y vale cada peso que se paga.

Toda esta celebración, claro, tiene un costo: según fuentes del mercado estaría valuada en 1,5 millones de pesos. "No es un presupuesto significativo para un evento de esas características y en ese lugar. Allí por ejemplo se casó el hijo de un magnate de los laboratorios y pagó mucho más. Hubo fiestas organizadas por bancos en Los Cardales que llegaron a los dos millones, porque ese paraíso bien lo vale", contó una de las más solicitadas planners de celebraciones del país.

Chiqui, además, saldó según fuentes bancarias con acceso a los registros del mercado electrónico de pagos, parte del servicio con transferencia desde propia cuenta, y otra parte a través de una empresa que posee los derechos de tv del Futsal en la Argentina, cuyo nombre hace referencia a una jugada clave en el mundo del tenis.

"Es cierto. Nosotros siempre pagamos un canon anual por esos derechos y nos da lo mismo transferir a AFA o adónde ellos nos digan. Tenemos todos los comprobantes, acá no hay nada raro", dijo un hombre de dicha empresa, que hay que reconocer que ha hecho un esfuerzo gigantesco por difundir el fútbol de salón en el país y ha sido clave no sólo para federalizarlo, sino también para sustentar su crecimiento desde hace 15 años, cuando no era ningún negocio.

Volviendo a la fiesta en sí, que contó con un organizador externo, ya que el hotel sólo puso un coordinador de evento, tendrá una extensión de al menos seis horas y contará con la actuación de Ulises Bueno, el hermano del fallecido Potro Rodrigo, e íntimo amigo de Tapia. Bueno ya se había dado un gustazo gigante en la gestión del actual presidente de AFA, al cantar el himno nacional argentino en el Monumental, en la previa del partido por Eliminatorias jugado frente a Venezuela el 5/9/17 y que terminó 1 a 1 y fue, además, el último encuentro del combinado albiceleste en River, antes de mudar al equipo a La Bombonera.

Entre los invitados están obviamente los más cercanos al presidente de Barracas Central. Del mundo de los grandes, por ejemplo será de la partida Víctor Blanco, presidente de Racingy que también acompañó a Tapia en algunos tramos del Mundial de Rusia. La presencia de Angelici, con quien algunos manifiestan que está distanciado desde este año, es una incógnita. Sí se sabe que no recibieron invitación los presidentes de River y San Lorenzo, Rodolfo D´Onofrio y Matías Lammens, ni el titular de la Superliga, Marcelo Elizondo. Se entiende claro ya que es un festejo particular y no institucional. Y por el momento tampoco la fiesta tendrá mucha gente que se quede a dormir en el hotel para no regresar manejando a la Capital. Sólo fueron tomadas unas poquísimas habitaciones para los más íntimos. En el caso del presidente de AFA, es probable que después de tanto trajín descanse en la casa del complejo que supo ser de Carlos Tevez, que según las inmobiliarias de la zona está valuada en 1,5 millones de dólares y que el jugador de Boca dejó de habitar tras construir su hogar definitivo en San Isidro. Después, al mudarse Carlitos y según testimonios de vecinos, la familia Tapia habría hecho uso con alguna frecuencia de esas instalaciones que son un oasis dentro del mundanal ruido porteño.

Fuente: Infobae-