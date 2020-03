El sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), anunció ayer las elecciones de la institución para el 19 de mayo con el acompañamiento de River y el resto de los clubes, a la vez que destacó la "unión de todos en este duro momento".

De este modo, las elecciones en la AFA se adelantarán un año, ya que el actual mandato de Tapia vencía en el 2021. El presidente que surgirá de las elecciones completará el período no cubierto y el nuevo mandato del titular de la casa mayor del fútbol finalizará en el 2025. "Es una tarde especial para el fútbol argentino porque le dimos continuidad a todo lo que venimos charlando, con un nuevo Comité Ejecutivo para la AFA, y sólo nos quedaba confirmar a Rodolfo D"Onofrio, que está acá al lado nuestro", apuntó el dirigente en la asamblea de AFA que se celebró en Ezeiza. "Este encuentro significa que todos los que pensaban que los dirigentes del fútbol estaban desunidos se equivocaron. Hoy (por ayer) se logró que la familia del fútbol este unida, porque nosotros nunca imaginamos que River no esté representado en AFA", amplió Tapia. El mandatario de River se mostró en discrepancia con la conducción de la Superliga, ahora oficialmente a cargo de Marcelo Tinelli, y no presentó a su equipo el sábado contra Atlético Tucumán. La cintura de Tapia y el trabajo de construcción política puertas adentro de AFA le torcieron la muñeca de D"Onofrio y ayer, durante una reunión mano a mano, ambos sellaron la unidad y la paz.

Tapia destacó que se trabaja en un plan económico para ayudar a los clubes.

> El honor del Cabezón

Marcelo Tinelli remarcó al asumir su nuevo cargo que "le agradezco a Tapia lograr la unión del fútbol argentino y la creación de la Liga Profesional".

"Para mi es un honor muy grande ser elegido presidente del fútbol profesional en este momento tan difícil de Argentina en particular y el mundo en general. Por eso hay que tomarse esto con calma y ver cuales son las medidas hablando con autoridades nacionales", indicó más tarde Tinelli en una escueta conferencia de prensa.

Los acompañantes de Tinelli serán Cristian Malaspina (Argentinos), Hernán Arboleya (Lanús) y Mario Leito (Atlético Tucumán) como vicepresidentes primero, segundo y tercero, respectivamente. Además estarán Sergio Rapisarda (Vélez) como secretario general y Gabriel Pellegrino (Gimnasia) como prosecretario.

Hasta ahora, los nombres de los vocales no fueron oficializados pero Tinelli adelantó que buscará "apoyo" en los presidentes de los clubes grandes.