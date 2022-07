Son esos cruces que dejan marcas. Que condicionan, para bien o mal, el futuro inmediato de los equipos. Por ser el cruce entre los sanjuaninos, el Desamparados-Peñarol de hoy en el Bicentenario de Pocito tendrá bastante que ver con lo que puedan hacer en esta Zona Sur. A partir de las 15 horas, se medirán buscando ser capaces de salir del actual momento. No será fácil por todo lo que está en juego en este 'derby moderno' de la tercera categoría de nuestro país.

¿Cuál club está más urgido? En lo numérico la respuesta es clara: Desamparados. Se encuentra último en las posiciones y por ende perdiendo la categoría. Si bien con el regreso del entrenador, Ricardo Dillon, las cosas se acomodaron un poco con una victoria y un empate, la derrota la fecha pasada ante Ferro, en La Pampa, lo ubicó nuevamente en la última colocación. Aunque ha tenido una mejoría en el juego, el cuadro sigue siendo angustiante aunque reste casi toda la segunda rueda del torneo. El Flaco ha probado diferentes nombres y hoy se inclina por los que considera los más aptos para un duelo de este calibre, con mucho roce y dinámica.

Del lado de Peñarol la historia tiene algunos matices. Por ejemplo, venía con un tremendo envión acumulando ocho fechas sin caer, pero en las dos últimas fechas cayó de forma consecutiva como local. Eso le generó salir de los puestos de clasificación y empezar a mirar con cierto temor la zona baja. Por eso la situación de Cristian Bove al frente del equipo no es la ideal, por más desmentidas que haya del lado del cuerpo técnico y la dirigencia. Incluso, se habla que un tropezón esta siesta puede dejarlo al DT muy condicionado en su cargo.

El once del Bohemio no estuvo confirmado en la previa, igual que del lado puyutano, y por eso se mantienen algunas incógnitas. No hay que olvidar que Dillon y Bove se conocen de memoria, pues ambos mantienen una gran amistad e incluso el segundo fue ayudante de campo en diferentes periodos del ex-delantero.

De hecho, en la previa a este duelo, DIARIO DE CUYO los reunió para ya palpitar el partido tan especial de este sábado. "A mí me sirvió mucho tenerlo a Cristian de ayudante de campo porque nos complementábamos bien, a veces yo era el positivo y él el negativo y después al revés. Bove es un técnico ganador que siempre apuesta a ganar igual que yo", destacó el Flaco. El cordobés radicado en nuestra provincia agregó que "somos lo que mostramos cada domingo, a veces nos sale bien y a veces nos sale mal y no podemos inventar mucho más. Ganará el mejor".

Se terminan las palabras, tiempo de la acción.