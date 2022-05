Hoy, con el estelar partido entre los líderes Valenciano ante Lomas de Rivadavia entre la programación de choques, se completará el programa de la novena fecha del torneo "80° Aniversario" de hockey sobre patines que organiza el ente rector local, que comenzó antenoche.

Tanto Valenciano como Lomas suman 21 puntos en las posiciones generales y aventajan a la UVT por dos unidades y por tres a Bancaria, Richet Zapata y Concepción, que son los principales puestos del certamen. Además del partido que se jugará en La Barraca (que, como todos, arrancará a las 21.45 en primera división) jugarán Media Agua vs. B° Rivadavia, Social San Juan vs. Médano de Oro, Concepción vs. Sarmiento y Estudiantil vs. UVT.

Los resultados registrados antenoche en el inicio de la fecha son:

Hispano 4 (Joaquín Olmos -2- y Tomas Escobar -2-) - Caucetera 2 (Gonzalo Calívar y Marcos Riveros)

Estudiantil S-23 1 (Santiago Gómez) - Richet Zapata 5 (Ignacio Prudking -2-, Matías Maldonado, Gino Lavia y Jeremías González)

Olimpia 2 (Federico Pena y Juan José Soria) - Unión 5 (Martín Illanes -4- y Daniel Albarracín)

Colón 4 (Tomás Caruso -2-, Elías Menim y Matías Arias) - Huarpes 3 (Martín Giménez -2- y Lucas Semeraro)

SEC 5 (Santiago Serafini -2-, Osvaldo Raed -2- y Franco Gómez) - Bancaria 2 (Emanuel Rodríguez -2-).