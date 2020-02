Emblema. Marcos Gelabert, que junto al arquero Ardente son los jugadores con más ascendencia del plantel, se moverá hoy como enganche, delante de la línea de tres volantes y como nexo de Bravo y Palacios Alvarenga.

Con la ilusión renovada de pelear directamente el ascenso, iniciará esta tarde-noche San Martín a Belgrano de Córdoba, en partido de la 16ta fecha de la Primera Nacional, que comenzó ayer la segunda rueda de su torneo dividido en dos grupos.



El verdinegro, que desde que asumió Alfredo Grelak en la dirección técnica jugó 12 partidos, ganó 5, empató 5 y perdió 2, está ubicado en el quinto puesto a una unidad de Temperley que es el último en ingresar al Reducido por el segundo ascenso.



Con toda una ronda por delante, los cuatro puntos que lo separan de los tres punteros (Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto y Platense) no parecen una diferencia insalvable, por lo que depende de sí mismo para llegar donde se lo proponga.



Hoy se medirá con un rival que viene golpeado. Con sólo 15 puntos Belgrano está más cerca del último lugar que de la punta, por lo que espera lograr con la conducción de Caruso Lombardi un revulsivo que le permita recuperar la confianza perdida y tratar de meterse en la pelea.



Los verdinegros jugarán con los mismos once que vencieron a Gimnasia de Mendoza en un amistoso. La nota distintiva es el regreso al ataque del paraguayo Palacios Alvarenga, que acompañará a Martín Bravo.



La necesidad de sumar puntos gordos de local empujará a San Martín a buscar la victoria ante un rival que vendrá a proponer lucha y entrega, tal cual lo expresó su técnico en Córdoba.

La jornada se inició ayer

Ayer, en la zona de San Martín, la A, empataron 1 a 1 Barracas Central y Guillermo Brown de Puerto Madryn. Anoche, al cierre de esta edición, jugaban Temperley y Estudiantes de Río Cuarto. Mientras que por el Grupo B, Quilmes (Giani y González) derrotó a Tigre (Larrondo) 2-1. En esa zona jugaban posteriormente Atlético de Rafaela con Brown de Adrogue y Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Riestra.



Hoy, aparte del partido entre sanjuaninos y cordobeses, que será televisado por DIRECTV, por el Grupo A jugarán: A las 17.30: Estudiantes de Buenos Aires vs Atlético Mitre de Santiago del Estero (por TyC Sports Play) y Platense vs Ferro Carril Oeste por TV. Por la Zona B, se medirán: A las 17.00: Defensores de Belgrano vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por TyC Sports Play y A las 17.05: All Boys vs Chacarita Juniors, por TV.



Mañana se completarán los encuentros de la jornada.