Etapa/ Stage 6



���� Repasamos la Meta Sprint en Caucete, ganada por #242 @Cristoffjurado PAN. El pelotón persigue a 2m 45s.



���� This was the Intermediate Sprint in Caucete won by #242 @Cristoffjurado PAN. The peloton is chasing with a gap of 2m 45s. pic.twitter.com/bZdPgxc5dh