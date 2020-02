Etapa / Stage 6



���� La Meta de Montaña en la Cuesta de las Vacas fue para:



1°#242 @Cristoffjurado PAN

2° #83 Jokin Aranburu ORB

3° #91 Veljko Stojnic VINI



���� The KOM sprint on Cuesta de las Vacas climb went to �� pic.twitter.com/wvY86Ihyqv