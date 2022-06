El pasado fin de semana 9 de Julio vibró con la cuarta fecha del certamen provincial de automovilismo ‘Estilo Rally’ de ACAT (Asociación Conductores de Autos Trascendentales). Entre sábado y domingo se corrieron tres competencias en las 14 categorías diferentes y 94 binomios participantes. Los pilotos destacados de la doble jornada fueron: Dante Jofré, en su regreso al podio; Mariano Martín entre los autos de rally y el mendocino Raúl Savina, en Fuerza Libre. La carrera del pasado sábado fue un suplicio por la degradación del suelo que motivó un alto porcentaje de retrasos y abandonos.

Una multitud acudió a los caminos rurales y disfrutó las carreras.

En cambio, la fiesta dominguera tuvo dos parciales muy rápidas y una gran fiesta final en la Plaza Independencia, frente al edificio municipal. En total fueron 50 kilómetros cronometrados muy exigentes con la participación de pilotos mendocinos y de los departamentos más alejados al Gran San Juan para las tres carreras que sumarán puntos. Principales posiciones

Fuerza Libre: 1) Raúl Savina, 2) Miguel Ángel Villalba; 3) Rolando Quiroga

Jeep Libres: 1) Mauricio Riera ; 2) Josué Saleme 3) Marcelo Arnau; 4) Mario Torrente y 5) José Luis Silva

G Autos TC: 1) Julio César Quiroga; 2) Martín Gallardo y 3) Alberto Bianchi.

Areneros Grandes: 1) Emanuel Chávez; 2) Lucas Ponce, 3) Ariel Pelayes, ; 4º) Gonzalo Saldívar y 5º) Marcelo Garrido .

D Plus: 1) Isaac Cortéz ; 2) Fernando Pérez y 3) Andrés Correa.

RC 5: 1) Héctor González; 2) Gustavo Monti ; 3) Gustavo Monti ; 4) Leo Mattar .

RC 5 LIGHT: 1) Mariano Martín; 2) Ariel Martín; 3) Juan Montiveros; 4) Emiliano Falcón y 5) Martín Claros.

D Especial: 1) Juan José Mut; 2) Juan Chávez; 3) Abel Arroyo; 4) Maximiliano Orozco, y 5) Marcos Morales.

C Plus: 1) Cristian Moreno; 2) Saúl Cabrera.

Tracción Trasera: 1) Raúl Barboza , 2) Javier Quiroga ; 3) Ricardo Hensen.

D Fiat 128 : 1) Juan Chersich ; 2) Franco Corzo; 3) Germán Moya; y 4) Cristian Reyes.

Areneros 1000: 1) Pablo Chávez; 2) Fernando Delgado; 3) Juan Salvá.

Fiat Libre: 1) Dante Jofré; 2) Fabricio Oro; 3) Alejandro Vedia y 4) Luis Naranjo.

La próxima carrera será en Pocito, el sábado 7 y el domingo 8, del mes de agosto.

El "SanjuanalTN" se prepara para Neuquén



El próximo fin de semana, en el autódromo de Neuquén, se disputará la quinta fecha del calendario anual del Turismo Nacional. Los bólidos de las clase 2 y 3, competirán desde el viernes. con ensayos, clasificaciones sabatinas y las respectivas finales el domingo.

Y, como es habitual desde hace cinco temporadas asistirán a la cita los hermanos Diego y Facundo Leanez, quienes conduciendo sendos Toyota Etios, del equipo "SanjuanalTN" que cuenta con la motorización de Horacio Más, buscarán seguir evolucionando.

El Circuito "Parque", ubicado en la ciudad de Centenario, tiene 4,319 kilómetros de cuerda y se encuentra ubicado en una zona de mesetas y bardas, en las que el viento suele convertirse en un protagonista para respetar a la hora de poner a punto los autos. Al campeonato de la C2 lo lidera Cristian Abdala (Etios) con 116 puntos. Facundo está séptimo, a 41 puntos y Diego, está en la posición 28 a 100 puntos, del líder.