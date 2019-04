Avanzó. Defensores de Chaparro de Santa Lucía venció en los penales a Atlético Sarmiento y se metió por primera vez en una definición de la Copa de Campeones.

La Copa de Campeones que pone en juego la Copa DIARIO DE CUYO tuvo continuidad ayer. El certamen más importante del fútbol del interior de la provincia va llegando a su etapa más apasionante. Ayer se disputaron los encuentros revancha de Cuartos de Final que a priori debían dar a conocer los semifinalistas, pero que por hechos de violencia ocurridos en Albardón dejaron a un semifinalista en duda. Lo cierto es que Chaparro, San Martín de Rodeo y Cieneguita consiguieron ya su pasaje a la instancia de semis y es casi un hecho que el cuarto clasificado será Divisoria.



TRES, ADENTRO

Defensores de Chaparro disputará por primera vez la semifinal del certamen. El conjunto de Santa Lucía perdió por 2 a 0 con Atlético Sarmiento en un encuentro disputado en Media Agua, pero clasificó por penales ganando 7 a 6. Otro que también avanzó mediante la vía de los penales fue Cieneguita. El conjunto sarmientino se impuso por 4 a 2 en esta definición luego de perder con Villa Ibañez de Ullum por 2 a 1. En tanto que San Martín de Rodeo se impuso ante San Miguel de Albardón por 2 a 1 y avanzó gracias al empate 2 a 2 conseguido en la ida.

Lamentable. La Policía debió intervenir y las autoridades decidieron suspender el encuentro entre ADA y Divisoria, que se disputaba en Campo Afuera.



REINÓ LA VIOLENCIA

El encuentro en el Polideportivo de Albardón no pudo completar siquiera el primer tiempo. La Asociación Deportiva Albardón debía revertir el 4-1 de la ida ante Divisoria. Era difícil pero no imposible, pero eso el público albardonero no lo entendió y a pesar que la ADA ya ganaba por 1 a 0, un hincha arrojó un proyectil cuando iban 41 minutos del primer tiempo y el partido fue suspendido. Ahora será la Federación Sanjuanina la que resuelva, pero es un casi hecho que lo darán por clasificado a Divisoria.